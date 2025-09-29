Çin bu minarellerin peşinde: Türkiye'de 9 ilde çıkarılıyor

Çin Devlet Bakanlığı, Türkiye'de de çıkarılan antimon gibi nadir metallerin ülkeden kaçırmak üzere yabancı gizli servislerin girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığı WeChat hesabından yapılan açıklamada, bazı yabancı ülkelerin, nadir metallerin rezervini genişletmek üzere, ihracat kontrollerini aşarak Çin'in elindeki stratejik kaynaklara ulaşmaya çalıştığı, bunun ulusal güvenliğe ve çıkarlara tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada bazı yabancı gizli servislerin, Çin'deki suç şebekeleriyle işbirliği yaptığı iddia edilen iki antimon kaçakçılığı vakasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

GİZLİ SERVİSLER ÇİN'DEKİ NADİR ELEMENTLERİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Bakanlığın soruşturduğu ilk vakada, Çinli bir ailenin 3 üyesinin, yüksek saflıktaki antimon külçelerini yurt dışına çıkarmak üzere kaçakçılık yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Şebekenin yurt dışında yaşayan liderinin, Çin'de kurduğu paravan şirket aracılığıyla yerli bir üreticiyi finanse ettiği, burada üretilen antimonun oğlu ve kardeşi aracılığıyla yurt dışına kaçırarak üçüncü ülkede teslimatını yaptığı kaydedildi.

TOPLAM 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer vakada ise yurt dışına satılacak, yasal bildirimi yapılmış hurda yüküne gizlenmiş şekilde antimon külçeleri kaçıran bir şebekenin tespit edildiği, ihbar üzerine şebekeye düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak antimon ele geçirildiği belirtildi.

İki vakada toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı ve ele geçirilen kaçak antimona el konulduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, ihracat kontrolleri, madencilik politikaları ve cevher kalitesindeki düşüş nedeniyle kritik minerallerin uluslararası fiyatların artması, iç pazar ile küresel pazar arasında fiyat farkının açılmasını fırsat gören bazı kişilerin kar güdüsüyle yasa dışı yollara saptığına işaret ederek, söz konusu eylemlerin ülkenin rezerv güvenliğine risk oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN'İN ANTİMON POLİTİKASI

Çin, ABD'nin çip sektöründe kendisine uyguladığı kısıtlamalara karşı Aralık 2024'te küresel arzının büyük bölümünü sağladığı galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin bu ülkeye ihracatına kısıtlama getirmişti.

ANTİMON NEDİR?

Antimon, yüksek performanslı silah sistemleri ve savunma sanayi donanımlarının üretiminde yaygın kullanılan kritik mineral olarak biliniyor.

Antimon periyodik tablonun 15. grubunda yer alan ve 5A azot grubu olarak bilinen element grubuna ait metalik bir elementtir. “Sb” sembolü ile ifade edilir. Antimon moleküllerdeki veya kristallerdeki aynı atomların farklı düzenlemelerinden kaynaklanan bir çok allotropik formda bulunur. Çok kırılgan ve pullu yapıya sahip parlak, gümüşi, mavimsi beyaz bir elementtir. Esas olarak gri sülfür mineral stibnit (Sb2S3) olarak ortaya çıkar.

TÜRKİYE'DE 300 BİN TONLUK ANTİMON REZERVİ VAR

Türkiye, yaklaşık 300 bin tonluk metal antimon rezerviyle dünya üretiminde önemli bir konuma sahip.

Çin'in saklamak için harekete geçtiği minerallerin Türkiye'de üretim yerleri başlıca şu şekilde:

Kütahya (Simav, Tavşanlı, Gediz, Hisarcık), Balıkesir (İvrindi), Niğde (Gümüşlü), İzmir (Ödemiş, Emirli), Tokat (Turhal), Bursa, Sivas, Bilecik ve Ankara