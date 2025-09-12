Charlie Kirk'ün katil zanlısının kimliği açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldürdüğünden şüphelenildiği için gözaltına alınan kişinin isminin Tyler Robinson olduğu teyit edildi.

Cox, Robinson’ın suikastı bir aile üyesine anlattığını, bilginin yakınlar aracılığıyla Utah’taki Washington Bölgesi Şerifliği’ne iletildiğini aktardı.

Vali Cox, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde zanlının 10 Eylül sabahı Utah Valley Üniversitesi kampüsüne giriş yaptığı, üzerinde gömlek, şort, beyaz logolu siyah şapka ve açık renkli ayakkabı bulunduğunun görüldüğünü açıkladı. Müfettişlerin 12 Eylül’de Robinson ile yüz yüze görüştüklerinde de aynı kıyafetleri giydiğini gözlemlediğini belirtti.

Şüphelinin oda arkadaşıyla yazışmalarında silah ve mühimmatla ilgili konuşmalar yaptığı, kıyafet değiştirdiğini yazdığı ve bırakılan bir silahtan bahsettiği kaydedildi. Müfettişler, bölgede havluya sarılmış bir Mauser marka Bolt Action tüfek ve kazınmış yazılar bulunan kovanlar ele geçirdi.

Kirk'e yapılan saldırıyı sadece bir kişiye değil, herkese yapılmış saldırı olarak tanımlayan Cox, "Şiddet şiddettir ve burada yaşananlardan sorumlu olan bir kişi vardır ve bu kişi şu anda gözaltındadır ve yakında suçlanacak, hesap verecektir." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cox, an itibarıyla başka gözaltılara yol açacak herhangi bir bilgi bulunmadığını ancak soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Cox, Robinson'ın Utah Bölge Hapishanesi'nde olduğunu, ailesinin ve bir arkadaşının onu Washington bölgesindeki kolluk kuvvetlerine teslim etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Şüphelinin ruhsal sağlığı konusunda henüz bilgi olmadığını anlatan Cox, Robinson'ın saldırının düzenlendiği üniversitenin öğrencisi olmadığını kaydetti.

ŞÜPHELİ, SALDIRIDAN 33 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINDI

FBI Direktörü Kash Patel de suç mahallinin "geniş" olduğunu ancak "olayın hızlı bir şekilde ele alındığını" ve "şüphelinin attığı adımları takip edebildiğini" söyledi.

"33 saat içinde Charlie için tarihi bir ilerleme kaydettik." diyen Patel, şüphelinin dün gece yerel saatle 22.00'de, 33 saat içinde gözaltına alındığını dile getirdi.

Patel, delillerin ele geçirildiğini ve değerlendirildiğini belirterek, sabahtan bu yana FBI'a iletilen 11 binden fazla ipucu olduğunu ve ellerinden gelen her ipucunu değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.