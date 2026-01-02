Çekya'daki yeni yıl mesajı Ukrayna ile kriz yarattı

Çekya'daki yeni yıl mesajı Ukrayna ile kriz yarattı
Yayınlanma:
Çekya'da Temsicliler Meclisi Başkanı Okamura'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki sözleri iki ülke arasında krize neden oldu.

Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura yeni yıl mesajında Ukrayna yönetimini hedef alan ifadeler kullandı.

ÇEK BAŞKANDAN UKRAYNA HAKKINDA SERT SÖZLER

Okamura emekli, engelli ve çocuklu aileler gibi gruplar başta olmak üzere Çek vatandaşlarının parasını silah almak ve "tamamen anlamsız bir savaşı finanse etmek" için kullanmayacağını dile getirerek, "Çalsınlar, ama bizim paramızı çalmasınlar. Böyle bir ülke Avrupa Birliği'nde olmamalı" dedi.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Vasyl Zvarych, yaptığı açıklamada, Okamura'nın sözlerini, "onursuz" ve "kabul edilemez" diye nitelendirerek Temsilciler Meclisi Başkanının sözlerini kınadı.

Zvarych, bu açıklamaların "Rus propagandası" olduğunu, Ukrayna'yı ve demokratik olarak seçilmiş liderini aşağıladığını söyledi.

Rusya Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 20'den fazla yaralıRusya Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 20'den fazla yaralı

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE YOL AÇTI

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, yabancı bir büyükelçinin Çekya'nın üst düzey bir yetkilisinin açıklamalarını kamuoyuna açık bir şekilde değerlendirmesinin uygun olmadığını vurguladı.

Macinka, herhangi bir diplomatik misyonun, çekincelerini veya sorusunu, diplomatik kanallar aracılığıyla iletmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Macinka'nın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Sybiha, Büyükelçinin yanıtının kesinlikle haklı olduğunu ve bunu diplomatik şekilde yaptığını belirterek tüm büyükelçilere Ukrayna'nın itibarını koruma talimatı verildiğini kaydetti.

Bakan Sybiha, "Bu nedenle, bu tür öğütleri reddediyorum ve bunun yerine, Çek meslektaşımı, karşılıklı yarar sağlayan Ukrayna-Çekya Stratejik Ortaklığını güçlendirmek adına yapıcı diyalog kurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Dünya
FBI yılbaşı gecesi planlanan IŞİD saldırısını engelledi
FBI yılbaşı gecesi planlanan IŞİD saldırısını engelledi
Almanya’da havai fişek yasağı için 3 milyon imza!
Almanya’da havai fişek yasağı için 3 milyon imza!