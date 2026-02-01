Bu defa İran tehdit etti: Bir kere daha olursa bölgesel savaş olacak

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Devrimi’nin 47. yılı dolayısıyla Tahran'daki konutunda halka hitap etti. ABD’nin İran’a yönelik tehditleri hakkında açıklamalarda bulunan Hamaney, Washington yönetiminin zaman zaman savaştan söz etmeleri, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını ifade etti.

Hamaney, "Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." sözlerini sarf etti.

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ!

ABD’ye karşı bölgesel savaş tehdidinde bulunan Hamaney, “Amerikalılar bilsinler ki; eğer bu kez bir savaş başlatırlarsa, bu savaş, bölgesel bir savaş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tahran yönetiminin, savaş başlatan taraf olmak istemediğini ve hiçbir ülkeye saldırmak istemediğini ifade eden Hamaney, "İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir” ifadelerini kullandı.

SOKAK GÖSTERİLERİNE DARBE DEDİ!

İran’da rejim karşıtı protestoları “darbe girişimi” olarak nitelendiren Hamaney, "Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti. Bu nedenle polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdılar, Kur’an yaktılar. Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu." sözlerini sarf etti.

TRUMP “TARİH VERDİM” DİYEREK TEHDİTLER SAVURMUŞTU!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün İran'a anlaşma için son tarih verdiğini ifade etmiş ve "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" demişti. Trump, sözlerinin devamında "Şu anda İran'a doğru giden ve Venezuela'daki filodan daha büyük bir filomuz var, eğer İran ile bir anlaşma yaparsak harika olur, yapmazsak ne yapacağımıza bakarız" ifadelerini kullanmıştı.