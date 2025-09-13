BM'de 'iki devletli çözüm deklarasyonu' onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail ile Filistinliler arasında iki devletli çözüme yönelik “somut, takvime bağlanmış ve geri dönüşü olmayan adımlar” öngören deklarasyonu ezici çoğunlukla onayladı.

BM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen yedi sayfalık deklarasyon, Suudi Arabistan ve Fransa’nın ev sahipliğinde temmuz ayında düzenlenen ve ABD ile İsrail’in boykot ettiği uluslararası konferansın sonucu olarak değerlendiriliyor. Karar, 142 lehte, 10 aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edildi.

Deklarasyon, 22 Eylül’de dünya liderlerinin katılacağı zirve öncesinde onaylanırken, İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika’nın Filistin devletini resmen tanıması bekleniyor.

Metinde, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları kınanırken, İsrail’in Gazze’de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları da eleştirildi. İsrail’in uyguladığı kuşatma ve aç bırakma eylemlerinin “yıkıcı bir insani felakete yol açtığı” vurgulandı. Ayrıca, Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi yetkisinde geçici bir uluslararası istikrar misyonunun bölgeye konuşlandırılması çağrısı yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kararın Hamas’ın uluslararası alanda yalıtılmasını sağladığını belirterek, sosyal medya hesabından, “BM ilk kez Hamas’ı işlediği suçlardan dolayı kınayan, teslim olmasını ve silahsızlanmasını talep eden bir metin kabul etti” açıklamasını yaptı. Karara tüm Körfez Arap ülkeleri destek verdi.

Karara karşı oy kullanan ülkeler arasında İsrail ve ABD’nin yanı sıra Arjantin, Macaristan, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tonga da yer aldı.

ABD, oylamayı “yanlış yönlendirilmiş ve zamansız bir tanıtım gösterisi” olarak nitelendirerek, diplomatik çabalara zarar verdiğini savundu. ABD’li diplomat Morgan Ortagus, “Bu karar Hamas’a verilmiş bir hediyedir. Konferans savaşı uzattı, Hamas’ı cesaretlendirdi ve barış ihtimallerine zarar verdi” dedi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da, “Bundan yararlanan tek taraf Hamas’tır. Teröristlerin alkışladığı bir durumda barışı ilerletmiyorsunuz, terörü ilerletiyorsunuz” ifadelerini kullandı.