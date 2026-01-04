Avrupalı liderler Maduro'nun kaçırılmasına ne tepki verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda gece yarısı eşiyle birlikte gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü. Maduro'nun ABD güçlerince kaçırılmasına Avrupalı bazı liderler tepki gösterirken, bazıları ise operasyona destek verdi.

MACRON: VENEZUELA DİKTATÖRDEN KURTULDU

Operasyona ilişkin en dikkat çekici açıklama Fransa'dan geldi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuella halkı bugün Nicolás Maduro’nun diktatörlüğünden kurtulmuştur ve bundan dolayı sevinç duymaktan başka çareleri yoktur" ifadelerini kullanarak şunlara yer verdi:

"Gücü ele geçirip temel özgürlükleri çiğneyerek Nicolás Maduro, kendi halkının onuruna ciddi bir zarar vermiştir. Yaklaşan geçiş süreci barışçıl, demokratik olmalı ve Venezüella halkının iradesine saygı göstermelidir. 2024’te seçilen Cumhurbaşkanı Edmundo González Urrutia’nın bu geçişi en kısa sürede sağlayabilmesini diliyoruz. Şu anda bölgedeki ortaklarımızla görüşmeler yapıyorum. Fransa, özellikle bu belirsiz anlarda vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tam olarak seferber olmuş ve dikkatli bir şekilde süreci takip etmektedir."

Macron'un operasyona verdiği desteğe sol muhalefet partili Jean-Luc Mélenchon, "Cumhurbaşkanı'nın sözleri Fransa'nın görüşünü yansıtmıyor" diyerek tepki gösterdi.

SANCHEZ ULUSLARARASI HUKUKU HATIRLATTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve saldırganlık ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır. Tüm taraflardan sivil halkı dikkate almalarını, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermelerini ve adil ve müzakereye dayalı bir geçiş için çalışmalarını rica ediyoruz"

"ABD'NİN MÜDAHALESİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ KARMAŞIK"

Alman Şansölyesi Friedrich Merz, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin hukuki değerlendirmesinin karmaşık olduğunu söyledi.

Nicolas Maduro'nun ülkesini felakete sürüklediğini ve son seçimlerin hileli yapıldığını savunan Merz, "Bu nedenle dünyadaki birçok ülke gibi biz de başkanlığı tanımadık. Maduro, bölgede sorunlu bir rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Venezuela'da siyasi istikrarsızlık oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hedef, seçimlerle meşrulaştırılmış bir hükümete düzenli bir geçiş olmalıdır" görüşünü paylaştı.

MELONİ: TOTALİTER REJİMLERİ SONA ERDİRMENİN YOLU DIŞ MÜDAHALE DEĞİLDİR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Maduro'nun seçim zaferinin şaibeli olduğuna inandıklarını ancak, totaliter rejimleri sona erdirmenin yolunun dış müdahaleden geçmediğini belirtti.

Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Venezuela'daki gelişmeleri en başından beri yakından takip ediyorum.

İtalya, başlıca uluslararası ortaklarıyla birlikte, Maduro'nun kendi kendine ilan ettiği seçim galibiyetini hiçbir zaman tanımamış, rejimin baskıcı eylemlerini kınamış ve Venezuela halkının demokratik bir geçiş arzusunu her zaman desteklemiştir.

İtalya'nın tarihsel duruşuyla tutarlı olarak Hükümet, dış askeri müdahalenin totaliter rejimlere son vermek için gidilecek yol olmadığına inanmaktadır; ancak aynı zamanda, uyuşturucu kaçakçılığını körükleyen ve teşvik eden devlet yapıları örneğinde olduğu gibi, kendi güvenliğine yönelik hibrit saldırılara karşı savunma amaçlı bir müdahaleyi meşru kabul etmektedir.

Güvenliği Hükümetin mutlak önceliği olan Venezuela'daki İtalyan toplumunun durumunu özel bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz."

MİÇOTAKİS: ULUSLARARASI HUKUKU DÜŞÜNMENİN ZAMANI DEĞİL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela halkı için yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nicholas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe başkanlık etti. Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut sunuyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğu hakkında yorum yapmanın zamanı değil. Öncelik artık, tam demokratik meşruiyete sahip yeni ve kapsayıcı bir hükümete barışçıl ve hızlı bir geçişin sağlanması olmalıdır. Yunanistan bu konuda Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi ortaklarıyla koordinasyon sağlayacaktır. Ülkedeki Yunan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

STARMER: ABD İLE İRTİBATTA OLACAĞIZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Maduro'nun gözaltına alınmasına destek veren liderler arasında yer aldı.

Starmer, sosyal medya hesabından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Birleşik Krallık uzun zamandır Venezuela'da iktidar geçişini desteklemektedir. Maduro'yu gayrimeşru bir başkan olarak gördük ve rejiminin sona ermesine üzülmedik. Bu sabah uluslararası hukuka olan desteğimi yineledim. İngiltere hükümeti, Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete güvenli ve barışçıl bir geçiş sağlamak amacıyla, önümüzdeki günlerde ABD'li muhataplarıyla gelişen durumu görüşecektir."