Avrupa'da 2 ülke Rus tehdidine karşı harekete geçti

Avrupa'da 2 ülke Rus tehdidine karşı harekete geçti
Yayınlanma:
Polonya ve Romanya, Rus İHA'larının tehdidi nedeniyle harekete geçti.

Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) tehdidine karşı Polonya ve Romanya harekete geçti.

POLONYA VE ROMANYA RUSYA'YA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDE

Geçtiğimiz günlerde havasahasını ihlal eden çok sayıda Rusya'ya ait İHA'yı düşürdüklerini açıklayan Polonya Başbakanı Donald Tusk, yer tabanlı hava savunma sistemlerinin en yüksek alarma geçirildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tusk, "Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde faaliyet gösteren Rus İHA'ların tehdidi nedeniyle, hava sahamızda Polonya ve müttefik uçaklarının önleyici operasyonları başlatıldı. Yer tabanlı hava savunma sistemleri en yüksek alarma geçirildi" dedi.

1536x864-cmsv2-43e2891f-58c6-5209-bd35-fa6e9c9f7d55-9440907.webp

Başbakan Tusk, daha sonra yaptığı paylaşımla, olağanüstü hal durumunun sona erdiğini belirterek, hava ile kara operasyonlarında görev alanlara teşekkür etti.

Tusk, tetikte olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Polonya'nın doğu sınırındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı görüldü.

ROMANYA 2 F-16 GÖREVLENDİRDİ

Romanya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Romanya'nın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasını gözetlemesi için 2 "F-16" savaş uçağını görevlendirdiği bildirildi.

Savaş uçaklarının Ukrayna sınırı yakınlarındaki Romanya hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit ettiği ifade edilen açıklamada, İHA'nın 20 kilometre boyunca radardan kaybolana kadar takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İHA yerleşim yerlerinin üzerinden uçmadı. Nüfusa yönelik bir tehdit oluşturmadı." ifadelerine yer verildi.

1616.webp

"NATO İLE TETİKTE OLMAYA HAZIRIZ"

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasını ihlal eden Rus İHA'sının tespit edildiğini belirtti.

Romanya'nın bölgesel istikrarı tehdit eden Rusya'nın bu "düşüncesiz" tavrını kınadığını aktaran Mosteanu, "NATO ile birlikte tetikte olmaya ve müttefik hava sahasının her karışını savunmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Kaynak:AA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
BM'de 'iki devletli çözüm deklarasyonu' onaylandı
BM'de 'iki devletli çözüm deklarasyonu' onaylandı
İsrail'in bombardımanı durmuyor! Gazze'deki o binayı hedef aldı
İsrail'in bombardımanı durmuyor! Gazze'deki o binayı hedef aldı