Almanya’da havai fişek yasağı için 3 milyon imza!

Almanya’da polis sendikası GdP Berlin Şubesi, havai fişek kullanımın yasaklanması için kampanya başlattı. Kampanyaya son birkaç günde 700 binden fazla kişi imza verdi.

Yılbaşı gecesinin ülke genelinde huzursuz geçtiğini belirten Berlin polisi, ekip ve kurtarma personeline bazı bölgelerde havai fişeklerle saldırıldığını, iki kişinin Bielefeld’de kendi yaptığı havai fişeklerin patlaması sonucu öldüğünü, birçok kişinin de ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

970 BİN İMZALI DİLEKÇE SUNULACAK

Alman Çevre Yardım Kuruluşu ve diğer kuruluşlar, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’a yaklaşık 970 bin kişinin imza attığı bir dilekçe sunacak. Dilekçede, yılbaşı gecesi yaşanan yaralanma ve ölümler vurgulanarak, havai fişeklerin özel kişilerce satın alınmasının ve kullanılmasının kalıcı olarak yasaklanması talep ediliyor.

ALMANYA HÜKÜMETİ KARŞIT BİR TUTUM SERGİLİYOR

Almanya hükümeti genel yasak konusuna sıcak bakmazken, polis sendikası, İçişleri Bakanları Konferansı öncesi yasağın uygulanması çağrısında bulundu. Belirli şehir ve belediyelerde sınırlı yasakların uygulanması konusunda ise uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Havai fişek kullanımının tamamen yasaklanması ve satışının durdurulması gerektiğini söyleyen Polis sendikası (GdP) Genel Başkanı Jendro, bazı bölgelerde ise havai fişek kullanımına izin verilen alanlar oluşturulabileceğini belirtti.



Polis sendikası (GdP)Berlin Şube Başkanı Stephan Weh ise, "Politikacılar bu sesleri ciddiye almalı" dedi.