Almanya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde bulundu

Almanya'nın Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Eve ağır yaralı halde gelen kadın belediye başkanının yoğun bakıma alındığı açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANINA BIÇAKLI SALDIRI

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Herdecke kentinde geçtiğimiz haftalarda göreve gelen Belediye Başkanı Iris Stalzer'in bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı belirtilen Stalzer'in evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Herdecke Belediye Başkanı Iris Stalzer

Olay esnasında evde bulunan Stalzer'in 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızının, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiği kaydedildi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAŞKAN YOĞUN BAKIMDA

Annesini kanlar içinde bulan 15 yaşındaki çocuk ilk ifadesinde, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

28 Eylül'de göreve seçilen Stalzer’in, hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı.