"Afganların kabul prosedürü zaman alacak"

Yayınlanma:
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Afganistan’dan yapılacak insani kabul programında yavaş davranıldığı yönündeki eleştirileri reddetti. Dobrindt, sürecin zaman alacağını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin’de düzenlenen “Açık Kapı Günü” etkinliğinde açıklama yaptı.

Afganistan'dan yapılacak insani kabul programında yavaş davranıldığına yönelik eleştirileri dikkate almadığını belirten Dobrindt, "Benden birkaç hafta içinde, yıllardır çözülememiş bir sorunu halletmem beklenemez. Düzenli kabul prosedürlerinden ve güvenlik kontrollerinden vazgeçmeyeceğim. Ben işi düzgün yaparım, bu nedenle de süreç zaman alacak" dedi.

alexander-dobrindt-bakan.jpg

2 BİN AFGAN ALMANYA’DAN KABUL SÖZÜ ALDI

Dobrindt, sorunun önceki hükümetten devralındığını aktardı. Kabul programı kapsamında yaklaşık 2 bin Afgan Almanya’dan kabul sözü aldı. Bu kişiler arasında Alman Ordusu ve kuruluşları için çalışanlar ile demokrasi ve insan hakları için faaliyet göstermiş olanlar bulunuyor.

alexander-dobrindt-001.jpg

210 AFGANI ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERDİ

Almanya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin 2021’de Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra kapatılması nedeniyle kabul süreci Pakistan üzerinden yürütülüyor. Ancak süreç sancılı ilerliyor. Bu hafta Pakistan, yaklaşık 210 Afganı ülkelerine geri gönderdi. Bu durum, Almanya’dan kabul hakkı alanların güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Dobrindt, personelinin yeniden sahada çalışmaya başladığını belirterek, güvenlik araştırmalarında olumsuz sonuç çıkan başvuruların reddedileceğini söyledi. Sürecin hızlandırılacağını ancak yine de aylar süreceğini ifade etti.

Kaynak:ANKA

