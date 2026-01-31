ABD'nin yarın İran'ı vuracağı iddia edildi: Hedefte 'rejim' değişikliği var!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajlarının ardından Washington kulislerinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Trump’ın, “Anlaşma için son tarihi verdim. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; yapamazsak neler olacağını göreceğiz” sözleri Amerikan basınında yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

Dropsite News’in haberine göre, üst düzey ABD’li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik bir saldırıya yeşil ışık yakabileceği ihtimali konusunda bilgilendirdi. Haberde, birden fazla kaynağa dayanılarak, olası saldırıların pazar gününden itibaren başlayabileceği ileri sürüldü.

Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit: ABD Basını saldırı için tarih verdi

“HEDEF REJİM”

Haberde dikkat çeken bir başka iddia ise Trump yönetimine Ortadoğu politikalarında gayri resmi danışmanlık yaptığı belirtilen eski bir istihbarat yetkilisinden geldi. Söz konusu isim, meselenin artık nükleer ya da balistik füze programlarıyla sınırlı olmadığını, doğrudan bir rejim değişikliğinin hedeflendiğini savundu.

“İRAN LİDERLİĞİ VURULACAK”

Bu değerlendirmeye göre olası saldırılar yalnızca nükleer ve füze tesisleriyle sınırlı kalmayacak; askeri hedeflerin yanı sıra İran liderliğini de kapsayacak. Gayri resmi danışman, Trump yönetiminin “Bu saldırı sonuca ulaşırsa İranlılar yeniden sokağa çıkabilir ve böylece hükümet devrilebilir” düşüncesinde olduğunu aktardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise bu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

CENTCOM’DAN DEVRİM MUHAFIZLARI’NA UYARI

Öte yandan, küresel petrol taşımacılığı açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda İran’ın hafta sonu gerçekleştirmeyi planladığı tatbikatlar öncesinde ABD’den dikkat çekici bir uyarı geldi. CENTCOM, tatbikat sırasında Devrim Muhafızları’nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

ABD tarafından yapılan açıklamada, İran’ın bölgede askeri faaliyet yürütme hakkının tanındığı savunulurken, Devrim Muhafızları’na “uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için gereksiz risklerden kaçınması” çağrısı yapıldı. CENTCOM, Ortadoğu’daki Amerikan askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Amerikan askeri unsurlarının üzerlerinden uçmak, gemilere çarpışma rotasında yüksek hızlı botla yaklaşmak veya ABD askerine silah doğrultmak” gibi eylemlere tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

TRUMP: ANLAŞMA OLMAZSA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde İran gündemine değinerek, “İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz” dedi.

Trump ayrıca, İran’a doğru ilerleyen Amerikan donanmasının, Venezuela için Karayipler’e gönderilen filodan daha büyük olduğunu söyledi. Tahran ile temasların sürdüğünü belirten ABD Başkanı, geçen hafta birçok infazın durdurulmasını sağladıklarını ifade ederek, “Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor” şeklinde konuştu.

“İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?” sorusuna ise Trump, “Bunu sadece onlar biliyor” yanıtını verdi.

HAMANEY’İN DANIŞMANINDAN İSRAİL MESAJI

İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, olası bir çatışma durumunda İsrail’in hedef alınabileceğini açıkladı. Şemhani, “Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir” diye konuştu. İran’a yönelik saldırı planları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduklarını öne süren Şemhani, “Söz konusu planları etkisiz hale getirecek noktalara darbe indireceğiz” diye konuştu.

TAHRAN'A DEV DONANMA

Donald Trump, 28 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Donanması’na ait dev bir armadanın İran’a doğru ilerlediğini duyurmuş ve Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuştu. Aksi halde çok daha sert bir saldırı düzenlenebileceği uyarısını yapan Trump, filonun “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi öncülüğünde ilerlediğini ve Venezuela’ya gönderilen güçten daha büyük olduğunu vurgulamıştı.

Trump, “Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli” demişti. CENTCOM da “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını ifade etmişti.