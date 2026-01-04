ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Berlin ayakta!

ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Berlin ayakta!
Yayınlanma:
Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ya kaçırılması protesto edildi. Göstericiler, "Venezuela’ya karşı savaşı durdurun” sloganları atılırken bir eylemci, “ABD’nin diğer devletlere yönelik şiddetinin karşısındayım” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde bir araya gelen kalabalık, ABD’ni Venezuela’ya yönelik saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rehin alınmasını protesto etti.

Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

Göstericiler, Almanya hükümeti ve Birleşmiş Milletler’den askeri müdahaleyi kınamalarını ve ABD tarafından gözaltına alınan Maduro’nun serbest bırakılması için girişimde bulunmalarını istedi.

maduro-003.jpg

“VENEZUELA’DAN ELİNİ ÇEK”

Düzenlenen eylemde, ağırlıklı olarak sol görüşlü grupların pankartları dikkatleri çekerken göstericiler "Venezuela’dan elini çek" ve "Venezuela’ya karşı savaşı durdurun" sloganları attı.

protesto.jpg

"ABD'NİN ŞİDDETİNİN KARŞISINDAYIM"

Göstericilerden bazıları, “Başkasının ülkesini işgal edip, devlet başkanını kaçırıp kendi mahkemelerinde yargılamasını kabul edemem” ifadelerini kullanarak tepki gösterirken başka bir gösterici ise, “ABD’nin diğer devletlere yönelik şiddetinin karşısındayım” sözlerini sarf etti.

Kaynak:AA

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Dünya
BM'den Maduro açıklaması
BM'den Maduro açıklaması
Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı
Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı