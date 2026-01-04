ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Berlin ayakta!

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde bir araya gelen kalabalık, ABD’ni Venezuela’ya yönelik saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rehin alınmasını protesto etti.

Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

Göstericiler, Almanya hükümeti ve Birleşmiş Milletler’den askeri müdahaleyi kınamalarını ve ABD tarafından gözaltına alınan Maduro’nun serbest bırakılması için girişimde bulunmalarını istedi.

“VENEZUELA’DAN ELİNİ ÇEK”

Düzenlenen eylemde, ağırlıklı olarak sol görüşlü grupların pankartları dikkatleri çekerken göstericiler "Venezuela’dan elini çek" ve "Venezuela’ya karşı savaşı durdurun" sloganları attı.

"ABD'NİN ŞİDDETİNİN KARŞISINDAYIM"

Göstericilerden bazıları, “Başkasının ülkesini işgal edip, devlet başkanını kaçırıp kendi mahkemelerinde yargılamasını kabul edemem” ifadelerini kullanarak tepki gösterirken başka bir gösterici ise, “ABD’nin diğer devletlere yönelik şiddetinin karşısındayım” sözlerini sarf etti.