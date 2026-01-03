ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk iş Yahudi milyarderin binasına baskın yaptı

Müslüman belediye başkanı olarak tüm dünyanın ilgisini çeken Zohran Mamdani, New York Belediyesi^ndeki başkanlık görevine dün düzenlenen halka açık törenle başladı.

Zohran Mamdani'nin ilk icraati Yahudi milyarderin binalarına baskın denetim yapmak oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mamdani’yi Yahudi, karşıtlığıyla suçladı.

Mamdani’nin göreve gelir gelmez eski yönetimin İsrail’e destek amaçlı aldığı kararları iptal etmesi ve baskın denetimi Tel Aviv yönetimince tepki çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mamdani’nin eski Belediye Başkanı Eric Adams döneminde alınan bazı kararları geri çekmesini eleştirdi.

Açıklamada, Mamdani’nin “ilk günden gerçek yüzünü gösterdiği” savunularak, “Bu liderlik değil, Yahudi karşıtlığına benzin dökmektir” ifadeleri kullanıldı.

Mamdani, görevinin ilk gününde Yahudi milyarder Joel Wiener’in işlettiği ve harap haldeki apartmanlara baskın düzenledi.

KARARNAMELERİ İPTAL ETTİ

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, görevinin ilk gününde önceki Belediye Başkanı Eric Adams’ın İsrail’e destek amacıyla imzaladığı bazı kararnameleri iptal etti.

İptal edilen düzenlemeler arasında, kentteki kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile antisemitizm kavramının İsrail’e yönelik belirli eleştirileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören ve Haziran 2025’te imzalanan kararname yer aldı.