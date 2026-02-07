ABD'den vatandaşlarına güvenlik uyarısı: İran'ı hemen terk edin

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından İran'da bulunan ABD vatandaşlarına "İran'ı terk edin" çağrısı yapıldı.

Açıklamada; İran'da güvenlik önlemlerinin, yol kapatma, toplu taşıma ve internet engellemelerinin devam ettiği belirtildi.

İran hükümetinin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi engellemeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada; hava yollarının ise İran'a ve İran'dan yapılan uçuşları sınırlamaya devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlara internet kesintilerine karşı tedbirli olmaları ve alternatif iletişim yöntemleri planlamaları konusunda uyarı yapıldı. ABD, vatandaşlarından eğer güvenliyse kara yolu ile Ermenistan'a veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelerini istedi.

ABD, vatandaşlarına şöyle seslendi:

-İran'ı hemen terk edin.

-ABD hükümetinin yardımına dayanmayan bir İran'dan ayrılma planınız olsun.

-Uçuş iptalleri ve aksamaları çok az önceden haber verilerek yaşanabilir. Güncellemeler için doğrudan havayolu şirketinizle iletişime geçin.

-Eğer dışarı çıkamıyorsanız, evinizin içinde veya başka güvenli bir binada güvenli bir yer bulun. Yanınızda yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulundurun.

-Gösterilerden uzak durun, dikkat çekmemeye çalışın ve çevrenize karşı tetikte olun.

-Son dakika haberleri için yerel medyayı takip edin. Planlarınızı gerektiğinde değiştirmeye hazır olun.

-Telefonunuzun şarjının dolu olduğundan emin olun ve durumunuz hakkında ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirmek için onlarla iletişim halinde kalın.