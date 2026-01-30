ABD'den Suriye ve SDG açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmayı, Suriye'nin geleceği açısından “derin ve tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Barrack, anlaşmanın Suriye’nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara giden yolunda önemli bir eşik oluşturduğunu söyledi.

ABD'DEN SURİYE VE SDG AÇIKLAMASI

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Barrack, anlaşmanın kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriyeli toplulukların ortak onuruna dayanan bir anlayışla müzakere edildiğini vurguladı. Daha önceki çerçeveler ve gerilimi azaltmaya yönelik girişimler üzerine inşa edilen bu adımın, Suriye’de bütüncül bir siyasi sürece katkı sunduğunu ifade etti.

Barrack’a göre anlaşma, Suriye hükümetinin gerçek anlamda ulusal ortaklık ve kapsayıcı yönetişim konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. SDG temsilcilerinin üst düzeyde katkı sunmasının önünün açıldığını belirten Barrack, askeri, güvenlik ve idari yapıların kademeli biçimde birleşik devlet kurumlarına entegre edilmesinin, ülke genelinde egemenliğin güçlendirilmesine hizmet edeceğini kaydetti. Bu yaklaşımın aynı zamanda uluslararası topluma açık ve adil bir mesaj verdiğini dile getirdi.

Açıklamada Kürtlere özel bir vurgu yapıldı. Barrack, Kürtlerin aşırıcılığa karşı Suriye’yi savunmada ve savunmasız nüfusları korumada “olağanüstü fedakarlıklar” gösterdiğini belirterek, bu sürecin Kürtler açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

"SURİYE HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMAYA HAZIR"

Barrack, 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin uygulanmasını da değerlendirdi. Bu kapsamda, geçmişte dışlanmış kesimlere tam Suriye vatandaşlığının iade edilmesi, Kürtçenin Arapça ile birlikte ulusal dil olarak tanınması, ilgili alanlarda öğretilmesine imkân sağlanması ve ayrımcılığa karşı korumaların güvence altına alınmasının, eşitlik ve aidiyet yönünde “dönüştürücü bir adım” olduğunu ifade etti. Bu düzenlemelerin, uzun süredir devam eden adaletsizlikleri gidermeyi ve Kürtlerin Suriye ulusu içindeki yerini pekiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Barrack, hem Suriye hükümetinin hem de SDG’nin bu süreçte “cesur adımlar” attığını belirterek, tarafların ortak iyiyi esas alan birleşik bir çerçevede buluştuğunu dile getirdi. Bu gelişmelerin kurumların yeniden inşasına, güvenin tesis edilmesine ve yeniden yapılanma için gerekli yatırımların çekilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Açıklamasının sonunda Barrack, diyalog ve karşılıklı saygı temelinde kurulan birlik sayesinde Suriye’nin, bölgede ve uluslararası alanda istikrar ve umut kaynağı olarak yeniden hak ettiği konuma ulaşmaya hazır olduğunu ifade etti.