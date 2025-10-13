ABD'de uçak kazası: 2 ölü

ABD’nin Texas eyaletinin Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde küçük boyutlu bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü.

İTFAİYE VE İLK YARDIM EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yerel saat ile 13.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yangın çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ile ilk yardım ekibinin sevk edildiği belirtildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir binanın da yandığı belirtildi. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu. Yaşamını yitirenlerin kimliğinin ise henüz açıklanmadığı ifade edildi.