ABD'de İslamofobik eylemlere karşı kentin liderlerinden mesaj

ABD'nin Michigan eyaletinde Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı kentlerden biri olan Dearborn’da düzenlenen Kur'an-ı Kerim yakma girişimi ve diğer İslamofobik eylemler, kent yöneticilerinin sert tepkisine neden oldu. Yerel yöneticiler, toplumun tüm kesimlerine “nefrete karşı dayanışma” çağrısı yaptı.

Son dönemde İslamofobik grupların provokatif eylemleriyle Amerikan kamuoyunun gündemine taşınan Dearborn’da, Demokrat yöneticiler ortak bir basın açıklaması düzenledi. Kentin Müslüman Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ve bölgedeki diğer önde gelen isimlerin katıldığı açıklamada birlik mesajı öne çıktı.

“ŞEHRİMİZ BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI”

Ford Road yakınındaki çok dinli ibadet merkezinin önünde konuşan Belediye Başkanı Hammoud, kentteki Müslüman topluluğun bir kez daha nefret amaçlı eylemlerle hedef gösterildiğini söyledi.

Hammoud açıklamasında, “Şehrimiz, yalnızca kendi kimliğimiz nedeniyle yeniden hedef alındı. Bunu, komşuları birbirine düşürmek ve siyasi gösteriş için sahne yaratmak amacıyla öfkeyi körüklemek isteyenler yaptı.” dedi.

Sosyalist Müslüman olur mu?

Müslümanların dini bayramlarını kutlaması yasaklandı

Hammoud, birlikte yaşama kültürünün bazı gruplar tarafından tehdit olarak görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bir arada yaşamamız, Amerikan ideallerinin en temelini—hepimizin eşit yaratıldığı ve bu ülke tarihinin bir parçası olmaya hakkımız olduğu gerçeğini—reddedenler için tehdit oluşturuyor.”

Filistin kökenli Kongre Üyesi Rashida Tlaib ise, nefret dili ve ayrımcı eylemlere karşı durmanın önemine dikkat çekti.

Tlaib, “Bu güzel ve değerli Dearborn şehrinin, son dönemde maruz kaldığı şiddet içeren ve nefret yüklü söylemleri hak etmediğini biliyoruz. Bu söylemler, bizim topluluğumuzda yaşamayan ve bizi anlamayan kişilerden geliyor.” diye konuştu.

Bu sırada sosyal medyada bazı İslamofobik grupların yeni eylemler planladığı iddiaları yer alırken, polisin kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

KUR'AN YAKMA GİRİŞİMİ

Dearborn’da 18 Kasım’da yaklaşık yirmi kişilik bir grubun Müslüman karşıtı sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunduğu biliniyor. Michigan Caddesi’nde toplanan grup, üzerinde “Amerikalılar İslamizasyona Karşı” yazılı büyük bir afiş taşıyarak Dearborn Belediye Binası’na doğru yürüyüşe geçmişti.

Göstericiler arasında Michigan Cumhuriyetçi vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan ancak yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida'dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang'in de bulunması dikkati çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Cumhuriyetçi senatör adayı Lang'in bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunduğu ancak bir kişi tarafından "Burası Amerika, saygı duymalısın." şeklinde ifadelerle engellendiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, üzerinde askeri yelek bulunan Lang'in, Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak, Müslüman karşıtı konuşma yaptığı görüldü.

Müslümanlara hitaben, "Bu ülkeden defolup gidin." şeklinde ifadeler kullanan Lang'i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.

Dearborn, ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor ve 110 bin nüfuslu kentin nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman seçmenlerden oluşuyor.

Belediye Başkanlığını Müslüman Abdullah Hammoud'ın yaptığı Dearborn, ABD'de Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan eden ilk kent olarak tanınıyor.