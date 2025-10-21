ABD'de ibret davası: Filistinli Halil'in davası devam ediyor

Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in Filistin'e destek eylemlerine öncülük etmesi neden gösterilerek açılan davanın duruşması görüldü. Philadelphia’daki federal temyiz mahkemesinde görülen duruşmada, taraflar Halil’in serbest bırakılması kararına ilişkin argümanlarını sundu.

Halil’in avukatları, federal yetkililerin öğrenciyi yeniden gözaltına alması ve sınır dışı etmesini engelleyen alt mahkeme kararının korunmasını talep etti.

Buna karşılık hükümet avukatı Drew Ensign, alt mahkeme yargıcının “yetkisini aştığını” savunarak, “Bu dava uygun bir platformda yürütülmüyor. Artık bu meseleye nokta konulmalı.” ifadelerini kullandı.

Halil ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Filistin adına konuşanları örnek göstermek istiyorlar. Ama susmayacağız, geri adım atmayacağız.” dedi.

Halil, duruşma sonrası açıklamasında, "Niyetleri çok açık. Ülke genelinde Filistin adına konuşanları sindirmek için beni örnek göstermek istiyorlar. İfade özgürlüğü hakkı için federal mahkemelerde hukuki mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

Halil, "Trump yönetimi beni hala tekrar gözaltına almaya ve New Jersey'deki federal mahkemenin davamı incelemesini engellemeye çalışıyor. Bu mahkeme, beni serbest bırakan ve bana karşı eylemlerinin hukuka aykırı olduğuna karar veren mahkemedir." ifadesini kullandı.

CEZAYİR VEYA SURİYE'YE GÖNDERİLECEK

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, geçen ay açıkladığı kararında, Halil'in iltica başvurusunun yeniden değerlendirildiğini bildirmişti.

Comans, Halil'in daimi ikametgah izni başvurusunda İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı çıkan öğrenci topluluğuyla bağlantılı olduğunu kasıtlı açıklamadığı gerekçesiyle, sınır dışı edilerek Cezayir veya Suriye'ye gönderilmesine hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.