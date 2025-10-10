ABD'de büyük patlama! Tesis yok oldu: Ölü ve yaralılar var

ABD'de büyük patlama! Tesis yok oldu: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Tenesse eyaletinde patlayıcı madde üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Tesisi yok eden patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği beliritilirken çok sayıda kişinin kaybolduğu açıklandı.

ABD'nin Tenesse eyaletinde patlayıcı madde üreten bir tesiste cuma günü sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, tesisteki 19 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

ABD'DE BÜYÜK PATLAMA

ABD'nin Tenesse eyaletinin Hickman kentindeki Accurate Energetic Systems isimli şirkete ait tesiste sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Hickman County Şerif Bürosu patlamanın meydana geldiği alandan uzak durma çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada "Bucksnort bölgesindeki Accurate Energetic Systems'da bir patlama olduğunu doğrulayabiliriz. Acil durum ekipleri şu anda olay yerinde durumu ele almak için çalışıyor. Acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını yapabilmesi için lütfen bölgeden uzak durun. Bölgedeyseniz, uzak durun ve yerel yetkililerin talimatlarını izleyin." denildi.

TESİS YOK OLDU

ABD basınında yer alan haberlere göre; yaklaşık 65 km uzaklıkta hissedilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

whatsapp-image-2025-10-10-at-6-49-39-pm.jpeg
Patlamanın meydana geldiği Tenesse'deki Accurate Energetic Systems isimli tesis

PATLAYICI MALZEME ÜRETİLİYOR

Patlamanın meydana geldiği Accurate Energetic Systems'in web sitesine göre madencilik, petrol ve inşaat sektörlerindeki savunma ve ticari müşteriler için "yüksek kaliteli enerji ürünleri" üretiyor ve işliyor.

Web sitesinde, dökme askeri patlayıcılardan yıkım malzemelerine kadar uzanan ürünler listeleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

