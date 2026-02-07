ABD-İran görüşmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama

ABD-İran görüşmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran görüşmelerinin ardından ilk kez konuştu. Trump, "İran ile çok iyi görüşmeler yaptık, gelecek hafta tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki görüşmenin ardından Trump’tan beklenen açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Florida eyaletine bağlı Palm Beach kentine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump, başkanlık helikopteri “Marine One”a binmeden önce Güney Bahçesi’nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

trump-aciklama.jpg

"ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Umman’daki görüşmelere ilişkin konuşan Donald Trump, “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor.” dedi.

İkinci görüşmenin önümüzdeki hafta düzenleneceğini belirten Trump, “İran’la anlaşma yapma konusunda çok vaktimiz var. Gelecek hafta yeniden görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump, “Geçen sefer anlaşma yapmama yönünde karar almışlardı. Ama bana kalırsa bu sefer farklı olacak. Bölgeye giden çok büyük bir filomuz var.” dedi.

trump.jpg

"ANLAŞMA OLMAZSA ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLACAĞINI BİLİYOR"

İran’a yönelik tehditlerini sürdüren ABD Başkanı, “Tahran, anlaşma olmazsa bunun çok ciddi sonuçları olacağını biliyor...” ifadelerini kullandı.

Trump müzakere dinlemedi: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi!Trump müzakere dinlemedi: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi!

ARAKÇİ: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Görüşmeye İran heyetinin başkanı olarak katılan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız.” demişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

