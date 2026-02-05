ABD duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, uzun süredir savaş halinde olan Ukrayna ile Rusya arasında esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tarafların 314 esiri takas edeceğini belirten Witkoff, "Bu, son beş ay içinde gerçekleştirilen ilk esir takası olma özelliğini taşıyor" dedi.

İran Ordu Sözcüsü'nden ABD'ye sert mesaj: Her seçeneğe hazırız

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen görüşmeye dair Witkoff sosyal medya hesbandan şu açıklamayı yaptı:

"Bu sonuca, ayrıntılı ve verimli geçen barış görüşmeleri neticesinde ulaşıldı. Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu tür adımlar, sürdürülen diplomatik temasların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını ileriye taşıdığını kanıtlamaktadır."