ABD duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşma sağlandı. İki ülke arasındaki mutabakatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, uzun süredir savaş halinde olan Ukrayna ile Rusya arasında esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tarafların 314 esiri takas edeceğini belirten Witkoff, "Bu, son beş ay içinde gerçekleştirilen ilk esir takası olma özelliğini taşıyor" dedi.

İran Ordu Sözcüsü'nden ABD'ye sert mesaj: Her seçeneğe hazırızİran Ordu Sözcüsü'nden ABD'ye sert mesaj: Her seçeneğe hazırız

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen görüşmeye dair Witkoff sosyal medya hesbandan şu açıklamayı yaptı:

"Bu sonuca, ayrıntılı ve verimli geçen barış görüşmeleri neticesinde ulaşıldı. Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu tür adımlar, sürdürülen diplomatik temasların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını ileriye taşıdığını kanıtlamaktadır."

Öte yandan Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmelerin devam edeceğini belirten Trump'ın Özel Temsilcisi, "önümüzdeki haftalarda yeni ilerlemeler kaydedilmesi beklenmektedir" ifadesini kullandı.

