ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarına 'bütçe' engeli
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği yalnızca acil güvenlik ve emniyet bilgileri paylaşacağı belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadıABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

embassy.jpg

'DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENEMEYECEK'

ABD Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisi’nin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapandığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

