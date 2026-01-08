ABD 2 rus tankerine el koydu: Washington ile Moskova arasında 'mızrak' krizi

ABD'nin Kuzey Atlantik Denizi'nde düzenlediği operasyon dünya gündemine bomba gibi düştü. Venezuela operasyonunun ardından Trump'ın ülke güvenliği gerekçesiyle Küba, Meksika, Kolombiya ve Grönland'ı işaret etmesi uluslararası gerginlik yaratırken Rus tankerlerinin hedef alındığı operasyon gerilimi tırmandırdı.

Dünya basını Rusya'nın, ABD’nin el koyma tehdidinde bulunduğu petrol tankerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemilerini sevk ettiği bilgisi geçilirken operasyona dair resmi açıklama geldi.

ABD 2 RUS TANKERİNE EL KOYDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, iki devi karşı karşıya getiren operasyonun ardından açıklama yaptı. Uluslararası sularda seyreden Rusya'nın iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini doğrulayan Noem detayları paylaştı.

Noem, ABD sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü. Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella 1" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" söyledi.

WASHİNGTON İLE MOSKOVA ARASINDA 'MIZRAK' KRİZİ

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, da "İngiltere, Bella 1 gemisinin durdurulmasına ABD'nin talebi doğrultusunda destek vermiştir." ifadesi kullanılırken Rusya Dış İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine atıfta bulunularak "Buna göre, açık denizde serbest seyrüsefer kuralları geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da gemide, Rus vatandaşlarının bulunduğuna işaret ederek “Gemideki Rus vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmelidir. ABD, Marinera gemisindeki Rus vatandaşlarının anavatanlarına hızlı şekilde dönmelerini engellememelidir.” ifadelerine yer verildi.

ABD Sahil Koruma Komutanlığı. "Güney Mızrağı" adı verilen operasyonda herhangi bir çatışma yaşanmadığına dikkat çekerek ABD'nin "Batı Yarımküre'de yasa dışı faaliyetleri yok etme misyonunda kararlı olduğu ve Amerika kıtasında güvenliğin yeniden tesis edileceği" vurguladı.