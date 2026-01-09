Youtube hesabına tek bir video yükledi: 1 milyon 248 bin dolar kazandı

Yayınlanma:
YouTube’da 10 saatlik şömine videosu servet kazandırdı. Dünya bu hesabı konuşuyor. Hesabında tek bir video bulunan yayıncı toplamda 1 milyon 248 bin dolar kazandı.

YouTube’un sınırsız içerik dünyasında kimi zaman en basit görünen videolar büyük gelirler sağlıyor.
Bunun son örneği, “Fireplace 10 hours” adlı kullanıcının yüklediği 10 saatlik şömine videosu oldu.

video.jpg

9 YIL ÖNCE YÜKLEDİ

  • Youtube'a 9 yıl önce yüklenen video, 156 milyon izlenmeye ulaştı.
  • İçerik yalnızca yanan odunların çıtırtısı ve şömine görüntüsünden oluşuyor.
  • Özellikle kış aylarında rahatlatıcı etkisiyle tercih edilen video, dünya çapında popüler hale geldi.

OTURDUĞU YERDEN ZENGİN OLDU

Çıtırtı sesiyle servet kazanan yayıncının şömine videosunun bugüne kadar sağladığı gelir 1 milyon 248 bin dolar (yaklaşık 54 milyon TL) olarak açıklandı.
Bu rakam, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve “basit bir videoyla elde edilen dudak uçuklatan kazanç, oturduğu yerden zengin oldu” yorumları yapıldı.

DÜNYA BUNU KONUŞUYOR

Haber, X platformunda Türkiye ve dünya gündemine oturdu.
Kullanıcılar, YouTube’un “dipsiz bir kuyu” olduğunu ve doğru içerikle büyük gelirler elde edilebileceğini tartıştı.
Bu örnek, dijital içerik üretiminin ne kadar öngörülemez olabileceğini ve sosyal medyanın ekonomik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle düşük maliyetli, uzun süreli ve rahatlatıcı içeriklerin küresel ölçekte milyonlarca kişiye ulaşabilmesi birçok yayıncıya da örnek oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

