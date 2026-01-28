ABD merkezli teknoloji devi Amazon, yeni işten çıkarma dalgasıyla ilgili kritik bir mesajı yanlışlıkla çalışanlarına gönderdi. Amazon Web Services (AWS) Kıdemli Başkan Yardımcısı Colleen Aubrey tarafından hazırlanan e-posta taslağı, bir yönetici asistanı tarafından takvim davetine eklenince, mesaj yanlışlıkla çok sayıda çalışana ulaştı.

ŞAFAK PROJESİ HATASI

Salı akşamı paylaşılan e-postada, 'Şafağı Başlat Projesi e-postasını gönder' başlığı yer alıyordu. Şirket içi kaynaklar, bu kod adının işten çıkarma sürecine işaret ettiğini belirtti. Mesaj kısa süre sonra iptal edilse de, ABD, Kanada ve Kosta Rika’daki birçok çalışanın işten çıkarıldığı bilgisi çalışanlar tarafından görüldü.

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMA SAYISI 30 BİNE ULAŞACAK

E-postada, kararın katmanları azaltmak, bürokrasiyi hafifletmek ve müşteri odaklı hızlı hareket kabiliyetini artırmak amacıyla alındığı vurgulandı. Amazon, geçtiğimiz ekim ayında 14 bin kişilik işten çıkarma dalgasını açıklamış, ikinci dalga ile toplam işten çıkarma sayısının 30 bine ulaşması bekleniyordu. İşten çıkarmaların mayıs ayı sonuna kadar süreceği ve ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödeneceği bildirildi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI

Amazon’un ardından Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri de son yıllarda binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Sektörel veriler, son dört yılda teknoloji alanında yaklaşık 700 bin kişinin işsiz kaldığını ortaya koydu.