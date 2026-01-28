Amazon’un gizli kodu deşifre oldu: Mail herkese gitti

Amazon’un gizli kodu deşifre oldu: Mail herkese gitti
Yayınlanma:
Amazon’da işten çıkarma sürecine dair kritik bir e-posta taslağı yanlışlıkla çalışanlara gönderildi; toplam işten çıkarma sayısının 30 bine ulaşması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, yeni işten çıkarma dalgasıyla ilgili kritik bir mesajı yanlışlıkla çalışanlarına gönderdi. Amazon Web Services (AWS) Kıdemli Başkan Yardımcısı Colleen Aubrey tarafından hazırlanan e-posta taslağı, bir yönetici asistanı tarafından takvim davetine eklenince, mesaj yanlışlıkla çok sayıda çalışana ulaştı.

ŞAFAK PROJESİ HATASI

Salı akşamı paylaşılan e-postada, 'Şafağı Başlat Projesi e-postasını gönder' başlığı yer alıyordu. Şirket içi kaynaklar, bu kod adının işten çıkarma sürecine işaret ettiğini belirtti. Mesaj kısa süre sonra iptal edilse de, ABD, Kanada ve Kosta Rika’daki birçok çalışanın işten çıkarıldığı bilgisi çalışanlar tarafından görüldü.

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMA SAYISI 30 BİNE ULAŞACAK

E-postada, kararın katmanları azaltmak, bürokrasiyi hafifletmek ve müşteri odaklı hızlı hareket kabiliyetini artırmak amacıyla alındığı vurgulandı. Amazon, geçtiğimiz ekim ayında 14 bin kişilik işten çıkarma dalgasını açıklamış, ikinci dalga ile toplam işten çıkarma sayısının 30 bine ulaşması bekleniyordu. İşten çıkarmaların mayıs ayı sonuna kadar süreceği ve ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödeneceği bildirildi.

Amazon 30 bin kişiyi işten çıkaracakAmazon 30 bin kişiyi işten çıkaracak

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI

Amazon’un ardından Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri de son yıllarda binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Sektörel veriler, son dört yılda teknoloji alanında yaklaşık 700 bin kişinin işsiz kaldığını ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Bilim ve Teknoloji
Google’dan 68 milyon dolarlık gizlilik uzlaşması!
Google’dan 68 milyon dolarlık gizlilik uzlaşması!
Dünyanın en büyük makinesini inşa etmekten vazgeçtiler: Sebebi ortaya çıktı
Dünyanın en büyük makinesini inşa etmekten vazgeçtiler: Sebebi ortaya çıktı