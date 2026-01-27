Windows 11 Ocak güncellemesi yeni bir soruna yol açtı

Bu uyarı, Microsoft'un felaket niteliğindeki Yama salı güncellemesinin yayınlanmasının ardından ocak ayının başlarında ortaya çıkan Windows 11 ile ilgili diğer birçok soruna ekleniyor.

Microsoft bugüne kadar, 13 Ocak güvenlik güncellemesiyle ortaya çıkan ciddi hataları düzelten iki düzeltme yaması yayınladı.

Ancak, Windows Central'ın işletim sistemi güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan hatalarla ilgili bir yazısında belirttiği üzere, bazı bilgisayarların başlatılmasını engelleyebilen son sorun hala çözülmedi.

Resmi açıklamada, "Microsoft, 13 Ocak 2026'da yayınlanan Windows Ocak 2026 Güvenlik Güncellemesi ve sonraki güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazların 'UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME' hata koduyla önyükleme yapamadığına dair sınırlı sayıda rapor almıştır" denildi.

Şirket, çevrimiçi bülteninde, "Etkilenen cihazlarda 'Cihazınızda bir sorun oluştu ve yeniden başlatılması gerekiyor. Cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.' mesajıyla birlikte siyah bir ekran görüntülenir. Bu noktada, cihaz önyükleme işlemini tamamlayamaz ve manuel kurtarma adımları gerektirir" şeklinde açıklama yaptı.

Microsoft, sorunun büyük olasılıkla Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerini kullanan kullanıcıları etkileyeceğini belirtiyor. Şirket, son hatayı gidermek için olası çözümler ve geçici çözümler üzerinde çalışıyor.

Şu anda bu sorunu çözmek için, Windows Kurtarma Ortamına girerek ve en son Ocak 2026 güvenlik güncellemesini kaldırarak bilgisayarı manuel olarak geri yüklemek gerekiyor. Şirket, önyüklemenin neden imkansız olduğu ve bunun önlenip önlenemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Bu, bu ayki Yama salı güncellemeleriyle ortaya çıkan uzun bir sorunlar zincirinin son halkası. KB5074109'u yükledikten sonra, bazı kullanıcılar başlangıçta 23H2 sürümünü çalıştıran bilgisayarların kapanamadığından veya uyku moduna geçemediğinden, 24H2 ve 25H2 sürümlerini çalıştıran bilgisayarların ise Uzaktan Masaüstü kullanılırken sorun yaşadığından şikayetçi oldu.

Birkaç gün sonra, güncellemenin yüklenmesinin ardından Outlook, Dropbox ve OneDrive ile ilgili sorunlar ortaya çıktı ve bu durum Microsoft'u bu kritik durumları gidermek için iki düzeltme yaması yayınlamaya zorladı.

Bazı bilgisayarların başlatılamamasıyla ilgili raporlar nedeniyle, Microsoft'un etkilenen kullanıcılar için sorunu çözmek amacıyla planlanmamış üçüncü bir güncelleme yayınlaması gerekecek gibi görünüyor.