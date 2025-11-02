Uyku apnesine robotik çözüm: 10 kere daha olmam gerekirse yine olurum

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, yaptığı açıklamada, uyku apnesinin toplumda sık görülen ama geç farkına varılan bir hastalık olduğunu belirtti.

Horlama, uykuda nefesin durması ve sabah yorgun uyanma gibi sorunları oluşturan uyku apnesinin dünyadaki gibi Türkiye'de de erkekler arasında yaygın olduğunu vurgulayan Kayhan, toplumda yüzde 10 oranında görülen uyku apnesinin tüm aile bireylerini etkilediğini aktardı.

Hastaların uykuda ne yaşadığının farkında olmadığını belirten Kayhan, uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin eşlerinin "eşinin çok horladığı, uykuda nefesi kesildiği için endişelendikleri" yönünde tedirginlik yaşadığını aktardı.

"BİRÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNUNA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Kayhan, eşini tedavi konusunda ikna edemeyip video kaydı alarak kendisine başvuranların olduğunu belirterek, "Hastalar genellikle durumlarını ciddiye almıyorlar veya önemsemiyorlar, inanmıyorlar. Horlamayı hafife almak, sosyal etkiler dışında en önemlisi kalp hastalıklarından yüksek tansiyona kadar birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN BİR KESİ OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, dil kökü bademciği gibi durumlarda robotik cerrahinin büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, hastalarından biri olan Mehmet Murat Yılmaz'ın robotik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Kayhan, "Hasta ameliyatın üçüncü, dördüncü haftasında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyor. Robotik cerrahi, büyük dil kökü bademciği, dil kökünün aşırı büyük olması durumlarında etkili oluyor. Diğer cerrahi tekniklerimizle biz bu bölgelere ulaşamıyoruz. Robotik cerrahi ile bu bölgelerin ameliyatlarını dışarıdan bir kesi olmadan başarılı bir şekilde yapıyoruz." beyanında bulundu.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Eczacı Mehmet Murat Yılmaz da yıllardır uykuda nefes durması, baş ağrısı, çarpıntı, uykusuzluk şikayetleri yaşadığını belirterek, şunları kaydetti: