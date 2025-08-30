Panama'dan geldi Vanlı delikanlı ile evlendi!

Panamalı Zuleimy Powell Quintero, Vanlı Harun Altair ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi. Panama'da nikah kıyan çiftin kına ve düğün töreni Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Mahallesi'nde yapıldı. Düğüne katılan damat ve gelinin arkadaşları da meşale yakarak, çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Panamalı Zuleimy Powell Quintero, Vanlı Harun Altair ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

Geçen yıl dil eğitimi için İngiltere'nin Liverpool kentine giden Vanlı kayak antrenörü Altair, dil okulunda Panamalı Quintero ile tanıştı.

Bir süre arkadaş olan çift, daha sonra hayatlarını birleştirme kararı aldı.van.png

DÜĞÜNLERİ VAN'DA YAPILDI

Ailelerini ikna ettikten sonra Panama'da nikah kıyan çiftin kına ve düğün töreni Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Mahallesi'nde yapıldı.

Gelin için kıl çadırının kurulduğu alanda, yöresel kıyafetler giyerek halay çeken çift, büyük mutluluk yaşadı.

Düğüne katılan damat ve gelinin arkadaşları da meşale yakarak, çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Quintero'yu İstanbul'a davet ettiğini belirten Altair, "Kısa sürede birbirimizden emin olduk. Sonra ben Panama'ya gittim. Orada 25 gün kaldım. Ailesiyle tanıştım, zaman geçirdim. Sonra düğün için Van'a geldik. Van Gölü'ne hayran kaldı. Van Gölü'nü okyanusa benzetti. Köyümü gezdirdim, buraları çok sevdi. Kısa sürede yaşantımıza ayak uydurdu" dedi.van2.png​​​​​​​

Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Quintero ise "Harun ile İngilizce kursunda tanıştık. Orada kocamın Harun olacağına inandım. Ülkeler arasındaki mesafe biraz beni tedirgin etti ama onu da kısa sürede hallettik. İlk geldiğimde kahvaltıyı çok beğendim. Bundan sonraki hayatımızı Van'da yaşamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

