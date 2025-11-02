Lastiği patlayan TIR önüne geleni ezdi: Ölü ve yaralılar var

Edirne'de korkunç bir zincirleme kaza gerçekleşti. İki TIR ve 3 otomobil zincirleme şekilde Lalapaşa kara yolunda çarpıştı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Edirne-Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edirne yönünden Lalapaşa istikametine ilerleyen 34 GJR 76 plakalı TIR, önündeki başka bir TIR’ı sollamak isterken lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.

edirnede-2-tir-ve-3-otomobilin-karistig-996042-295475.jpg

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı yönden gelen 22 AEV 359 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, motoru yerinden koparak arkadan gelen 22 ADP 714 plakalı başka bir aracın üzerine düştü.

HIZINI ALAMAYAN TIR, BAŞKA TIRLA ÇARPIŞTI

Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen T0851EB Bulgaristan plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada 22 PD 812 plakalı otomobil de Bulgaristan plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

edirnede-2-tir-ve-3-otomobilin-karistig-996038-295475.jpg

Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

