Hollywood’un yeni ruhani iksiri “Ay Suyu” çılgınlığı! Siz de kendi “Ay Suyu”nuzu yapabilirsiniz

Her 28 günde bir Dolunay geri döner ve bu önemli bir anıdır. Bu süre zarfında kozmik enerjiler zirvededir, bu nedenle taşları yeniden şarj etmek, ritüeller gerçekleştirmek veya Dolunay dileklerinde bulunmak için ideal bir zamandır, aynı zamanda birçok faydası olan ünlü ay suyunu hazırlamak için de uygundur. Dolunay gecesinde şişelenen suyun ay enerjisiyle dolduğu ve iyi enerjileri çekmenize yardımcı olacağı söylenir. Gelin, bu gerçekten canlandırıcı içeceği evde nasıl hazırlayacağımıza bir göz atalım.

AY SUYU NASIL YAPILIR?

Bu basit adımları izleyin. Ay suyu, astral enerjilerle yüklü sihirli bir sıvıdır. Giderek daha fazla Hollywood yıldızı, bu suyun birçok faydalı özelliğinden büyüleniyor. Bunu evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hazırlamanın birkaç yolu var. Rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliklere sahip bu sihirli iksirin hazırlanması çok kolay.

Kendi Ay suyunuzu yapmak, doğru zamanı seçtiğiniz sürece son derece kolaydır. Bir cam kabı kaynak suyu veya damıtılmış suyla doldurun ve ay ışığının altına koyun. Ayrıca olumlu niyetlerinizle de doldurabilirsiniz. Güneş ışığına maruz kalmadığı sürece birkaç saat veya gece boyunca bırakabilirsiniz. İdeal olarak, Ay suyu üç gün boyunca hazırlanmalıdır; Dolunay’dan önceki günden sonraki güne kadar. Unutmayın ki, tutulmalar ay suyunun etkilerini on kat artırır. İksirinizin etkisini sağlamak için, kullanmadan önce kabı adaçayı dumanıyla arındırmanız tavsiye edilebilir. Bir sonraki Dolunay'ın ne zaman olduğunu öğrenmek için bu yılın ay takvimine göz atın ve yaklaşan tarihleri ​​tahmin edin. Cam bir kap kullanın - plastikten kesinlikle kaçının.

Her Dolunay gecesinde, içine arıtılmış maden suyu veya kaynak suyu doldurun ve birkaç saat ay ışığı altında bırakın.

Uyarı: Ay suyunu gece boyunca bırakmayın. Tamamen şarj olması için suyun Güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekir.

Özel bir isteğiniz veya dileğiniz varsa, kabınızın etrafına birkaç değerli taş yerleştirebilirsiniz. Örneğin, aşkı çekmek için pembe kuvars, başarılı projeler için yeşil aventurin vb.

AY SUYU NE İŞE YARAR?

Ay suyunun gücünü keşfedin. Ay suyunu kullanmanın birçok yolu vardır. Ay ışınlarından faydalanmak için nasıl kullanmak istediğinizi önceden düşünmek iyi bir fikirdir. Ay ışınlarına maruz kaldığı için ay suyu ay enerjisiyle doludur. Sonuç olarak, sayısız özelliğe sahiptir. Koruyucu, yenileyici, yatıştırıcı, arındırıcı ve enerji vericidir. Kullanımı birçok fiziksel ve psikolojik fayda sağlar. İçecek olarak ay suyu, vücut ve zihin üzerinde etki ederek çeşitli rahatsızlıkları hafifletebilir. Enerjileri uyumlu hale getirir ve hücresel hafızayı çözer. Kullanımı bazı rahatsızlıkları hafifletir ve sağlığı iyileştirir.

Bu, bağışıklık sistemini uyarmak için su içerek veya belirli organlara ulaşmak için masaj sırasında uygulayarak elde edilebilir. Psikolojik sorunlarda, Ay suyu ilginç özellikler sunar. Olumsuz duyguları yatıştırabilir. Bu nedenle, stres, depresyon veya kaygı gibi duygusal bozukluklar için kullanılabilir.