Güzelliği ile baş döndüren Vakıfbank'ın yıldızı Marina Markova özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı

VakıfBank ’ın başarılı smaçörü Marina Markova, Türk voleybolu hakkındaki düşüncelerini ve özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Geçtiğimiz sezon VakıfBank formasıyla Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Marina Markova, Sultanlar Ligi’nin gücüne vurgu yaptı. Türkiye’deki taraftar desteğinin Avrupa’ya kıyasla çok daha yoğun olduğunu belirten Markova, şunları söyledi:

"Burada oynamanın en büyük farkı özellikle Avrupa ile kıyaslamam gerekirse fanlar. Çok büyük kitleleri var. Sadece Vakıfbank'ın değil bütün kulüplerin böyle. Buradaki destek bizim için çok önemli. Karşısında oynadığımız diğer takımların gördüğü destek de çok büyük. En büyük farkın bu olduğunu söyleyebilirim Türkiye Ligi için"

Takımların kadrolarını güçlendirdiğini belirten Rus smaçör, değişimlerin rekabeti artıracağını söyledi:

“Çok heyecanlıyım bütün bu değişiklikler için. Geçen sezon çok güzel geçti. Diğer takımlar da çok iyiydi. Ama bütün bu değişikliklerle herkesin daha da güçlendiğini görüyorum ve bunun için heyecanlanıyorum. Yeni takımlar da var lige katılan. Bunlarla karşılıklı oynayacağımız için de meraklıyım açıkçası”

VakıfBank’ın bu sezonki Avrupa hedeflerine de değinen Markova, Final Four’a tekrar kalmak istediklerini söyledi:

“Geçen sezon çok güzel tamamladık. Final Four'a da gittik. Oradaki her takım da inanılmaz. Çok zor olacağına eminim. Ama çok iyi geçeceğini ve yine Final 4'a gideceğimizi umuyorum. Bunun için her şeyimizi vermeye hazırız. Geçen sezonda olan geçen sezonda kalır ama bu sezonda aynı şeyi başaracağız

"GÜÇLÜ KADINLARI GÖRMEK BANA HEYECAN VERİYOR"

Genç sporculara yönelik altyapı faaliyetlerine dikkat çeken Markova, şöyle konuştu:

"Genç oyuncular için böyle bir yapılanma olması çok heyecan verici. Ben de 8 yaşından beri voleybolun içinde olan biri olarak çocuklarla böyle bir imkanın buluşturulmasından dolayı çok mutluyum"

Kadın voleybolunun Türkiye’deki etkisine dair konuşan Markova, şunları ifade etti:

"Rusya’yla karşılaştırmam pek mümkün değil voleybol açısından. Çünkü orada pek oynamadım aslında ama diğer sporlarda olduğu gibi kadın voleybolunun bu kadar aktif olması ve bu kadar seyircisinin de olması kesinlikle çok önemli ve özellikle genç ya da yaşlı önemli değil, bu güçlü kadınları görmek bana heyecan veriyor"

METALCİYMİŞ! "SADECE NORMAL BİR KIZIM"

Hobilerine dair soruları da yanıtlayan Markova, sanatla ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Hobilerim hakkında ne diyeceğimi bilemedim birçok şey var. Birçok farklı şey yapmayı seviyorum. Tığ işi yapmayı seviyorum. Resim yapmayı, okumayı seviyorum. Televizyon programları izlemeyi seviyorum. Şu anda 4.000 parçalık bir yapboz yapıyorum ve bunu iki aydır yapıyorum. Neredeyse yarıladım. Ama genel olarak, bilmiyorum. Sadece normal bir kızım. RNB, Rock ve metal müzik dinlemeyi seviyorum. Favori yazarım ve kitabım ise Dostoyevski, Suç ve Ceza"

MARKOVA'NIN VOLEYBOL KARİYERİ

2001 yılında Rusya’da doğan Marina Markova, Leningradka Saint Petersburg’da başladığı kariyerine ABD’de Syracuse ve Florida üniversitelerinde devam etti. 2023-2024 sezonunda Türkiye’de Muratpaşa Belediyesi forması giyen Markova, aynı sezonun devamında İtalya’da Novara ile CEV Challenge Cup şampiyonu oldu. Ardından Endonezya’da da forma giyen Markova, 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank’a transfer oldu.