E-posta yok, Netflix yok: ABD tek bir tuşa basarak hayatınızı "dijital Taş Devri'ne" çevirebilir

Kötü bir filmden fırlamış gibi başlıyor. Sabah kalkıyorsunuz ve her zamanki gibi ilk bakışınız telefonunuza gidiyor. Ama sinyaliniz tam olmasına rağmen, e-posta kutunuz tamamen boş. Sosyal medyada da yeni mesaj bulamıyorsunuz.

Yani yeniden başlatmak için dijital klasörlerinizde hesaplarınızın şifrelerini arıyorsunuz ancak bulutta depolanan veriler bile hiçbir yerde bulunmuyor.

Belki başkaları da aynı şeyi yaşıyor ve bir şeyler paylaşmak istiyorlardır diye düşünüyorsunuz ancak Facebook ve X'e ulaşılamıyor.

Tamam, derin bir nefes alalım ve sabah kahvemle birlikte şu an en sevdiğim dizinin bir bölümünü izleyelim. Ama Netflix hala kapalı.

İşe giderken yolda bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Ama ne banka kartınız ne de kredi kartınız kabul edilmiyor. Hesabınızda para olmasına rağmen ATM de nakit vermiyor…

ABD, TEK BİR TUŞA BASARAK DİJİTAL YAŞAMLARIMIZI NASIL YOK EDEBİLİR?

Bu korkunç senaryo, ABD yaptırım listesine giren herkesin başına gelebilir. Çünkü ABD hükümeti, herhangi birinin dijital yaşamına son verme hakkına sahiptir. Hiçbir uyarıda bulunmadan ve bir anda, onları internet öncesi döneme geri döndürebilir. Ve bunu istediği kadar uzun süre yapabilir.

Kulağa aşırı bir abartı gibi mi geliyor? Tam tersine, aslında bu bir understatement (eksik ifade). Dijital yaşamlarımızı yöneten şirketlerin büyük çoğunluğu ABD merkezlidir. Bu nedenle, ABD hükümetinin herkesin dijital yaşamını azami ölçüde kısıtlama yeteneği, ilk başta hayal edilebileceğinden çok daha büyüktür.

Bu teorik bir değerlendirme değil. Donald Trump yönetimindeki ABD, insanları dijital Taş Devri'ne geri döndürme yöntemini uzun zamandır siyasetinin bir aracı haline getirdi. Ve bu yöntemi, suç işlememiş olsalar bile, hoşlanmadıkları kişilere karşı aktif olarak kullanıyorlar.

Dijital yaptırımların nasıl işlediği, Washington'ın gazabına uğramak için hangi suçların işlenmesi gerektiği, ABD tarafından kimlerin "dijitalden arındırıldığı" ve Avrupa'nın buna karşı koymak için neden çok az şey yapabildiği – bilmeniz gerekenler bunlar:

"DİJİTAL TAŞ DEVRİ'NE" GÖNDERME STRATEJİSİ

Şaşırtıcı derecede basit. ABD hükümeti, çeşitli nedenlerle yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşların listelerini tutuyor. Eğer bir kişi bu yaptırım listesinde yer alıyorsa, ABD şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlarla iş yapmasına artık izin verilmiyor. Bu da neredeyse tüm iş ilişkilerinin sonlandırılması veya dondurulması anlamına geliyor.

Bu şirketler artık kimlerle iş yapmalarına izin verilmediğini nasıl biliyorlar?

ABD şirketleri, hükümet tarafından yayınlanan yaptırım listelerini düzenli olarak kontrol etmek ve buna göre hareket etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, onlar da ağır cezalarla karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, bir kişi böyle bir listeye alınmışsa, her şirket o kişiyle iş ilişkisi olup olmadığını rutin olarak kontrol eder.

BU YASAK EKONOMİNİN HANGİ SEKTÖRLERİNİ ETKİLİYOR?

İş ilişkilerinin yasaklanması ekonomik yaşamın tüm alanlarını kapsıyor ancak özellikle dijital alanda etkilenenler için çoğu zaman yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Çünkü artık profesyonel ve özel hayatımızın büyük bir bölümünü dijital olarak yönetiyoruz ve kullandığımız donanım ve yazılımların şirketlerinin büyük çoğunluğu ABD'den.

HAYATIN HANGİ ALANLARI ETKİLENİYOR?

Finansal hizmetler yaptırımlardan en çok etkilenen ve etkilenenlerin yaşamları üzerinde en doğrudan etkiye sahip olan sektördür.

PayPal veya SWIFT gibi ödeme hizmeti sağlayıcıları, yaptırım uygulanan kişilerin hesaplarını bloke eder.

Kredi ve banka kartı sağlayıcıları (Visa, Mastercard, American Express) kartları devre dışı bırakıyor; işlemler otomatik olarak reddeder.

Bilgisayar programları, bulut erişimi, lisanslar ve her türlü satın alma, kullanım, destek, güncelleme veya bakım dahil olmak üzere yazılım ve BT hizmetlerinin tüm alanı da ciddi şekilde kısıtlanır.

Bu iş alanlarına öncelikle Microsoft, Apple, Google, Oracle veya Adobe gibi şirketlerin yanı sıra sayısız küçük sağlayıcı hizmet vermektedir.

ABD menşeli olmayan özgür yazılımlar ve açık kaynaklı ürünler de yaptırımlardan etkilenebilir; örneğin, sunucuları ABD'de bulunuyorsa veya başka bir şekilde ABD teknolojisi kullanılıyorsa.

Yayın ve eğlence hizmetleri de yaptırım listesinde yer alıyor. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount+ ve Apple TV+ ekranlardan uzak kalınır.

Müzik bölümü (Spotify), oyunlar (Sony PlayStation Network), uygulama içi satın alımlar ve dijital içerik indirme işlemleri de engellenecektir. ABD'deki sunucularda depolanan önceden satın alınmış içeriklere erişim mümkün olmayabilir.

Bulut ve internet altyapısı – her türlü bulut ve web hizmeti, web barındırma, alan adı veya sunucu devre dışı bırakılacaktır.

Sosyal medya ve iletişim – e-posta hizmetleri, mesajlaşma hizmetleri, sosyal medya ağları veya işletme hesapları (Facebook, Instagram, WhatsApp, X gibi) engellenecek veya kapatılacaktır.

Yani, gerçek bir "dijital Taş Devri"...Bu yaptırımların etkisini çok iyi tanımlıyor. Etkilenenler ekonomik ve sosyal olarak tamamen izole edilmiş durumda ve hareket özgürlükleri ciddi şekilde kısıtlanıyor. Birçoğu için bunun, özellikle mesleki açıdan, yıkıcı sonuçları oluyor.

Bu yasal seçenek, başlangıçta Barack Obama'nın yönetimi sırasında, başka bir yargılama yolu bulunmadığında dünya çapındaki insan hakları ihlalcilerini yargılamak için oluşturulmuştu. Magnitsky Yasası olarak adlandırılan bu yasa , başlangıçta vergi dolandırıcılığını ortaya çıkaran vergi danışmanı Sergei Magnitsky'nin ölümünden sorumlu Rus yetkilileri cezalandırmak amacıyla çıkarılmıştı.

Sorun şu ki, bu yasal silah – siyasi irade mevcutsa – herhangi bir nedenle yaptırım uygulamak istediğiniz herkese karşı da kullanılabilir. Dijital yaptırımlardan etkilenmek için artık mutlaka yasal olarak yasaklanmış bir eylemde bulunmuş olmanız gerekmiyor.