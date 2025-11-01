Cumhuriyet Bayramı ruhu sinema salonlarında sürüyor

TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025’te vizyona giren ve büyük beğeni toplayan “Mustafa Kemal” filminin gösterimleri tüm Türkiye’de devam ediyor. Cumhuriyet’in 102’nci yılı kapsamında başlatılan sembolik bilet fiyatı uygulaması, izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine hafta sonuna kadar uzatıldı.

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, kampanyanın amacının her gencin Atatürk’ün azmini ve liderliğini beyaz perdede görebilmesi olduğunu vurguladı:

“Bilet fiyatlarını sembolik seviyede tutarken tek amacımız Atatürk'ün azmini ve liderlik ruhunu gençlerimize ilham kaynağı yapmak. Hafta boyunca büyük ilgiyle karşılandık. Ekonomik koşullar nedeniyle hiçbir gencimizin Ata’sından mahrum kalmasını istemiyoruz. 1-2 Kasım’da herkesi Gazi’nin gençlik yıllarını izlemeye bekliyoruz.”

TME Films Dağıtım ve Satış Müdürü Can Şakar da kampanyanın Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak için uzatıldığını belirtti:

“Cumhuriyetimizin 102’nci yılı onuruna herkes bu yolculuğa eşlik edebilsin diye 29 Ekim haftası boyunca bilet fiyatlarımızı 120 TL’ye indirdik. Kampanyamız hafta sonu da sürecek. Tüm sinemaseverleri, eğitimcileri ve gençlerimizi bekliyoruz.”

“Mustafa Kemal” Atatürk’ün çocukluk yıllarından Cumhuriyet’in ilanına uzanan yolculuğunu konu alıyor. Film, vizyona girdiği günden bu yana salonlarda büyük bir izleyici kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.

FİLMİN KONUSU

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

Pedagojik açıdan zengin bir içerik sunan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel kazanımlarını yansıtan filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zekâ araçlarıyla desteklendi. Seri kapsamında, Atatürk’ün yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filmi, 3 Kasım 2028’de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filmi ise 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.

SERİNİN İLK FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan ‘Mustafa’ filmiyle çocuklar, Atatürk’ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulmuş ve film büyük yankı uyandırmıştı.