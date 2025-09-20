400 gönüllü, 330 kilo çöp! Kıyılarda alarm veren izmarit ve pet şişe istilası

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), “Uluslararası Kıyı Temizleme Günü” kapsamında Kadıköy Moda Sahili’nde kıyı temizleme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan 400 gönüllü, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sahil boyunca çöp topladı.

330 kilo atık çıkarıldı

Plastik şişelerden sigara izmaritlerine, cam kırıklarından ambalaj atıklarına kadar farklı türlerde toplam 330 kilogram çöp, gönüllüler tarafından toplanarak alandan uzaklaştırıldı.

Alkan: “Bu atık yarın yeniden burada olabilir”

TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Çağıl Toparlak Alkan, etkinlik hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla Türkiye'nin beş farklı noktasında gönüllülerle kıyılardaki çöpleri topladık.”

Alkan, gönüllü sayısının her geçen gün arttığını belirterek, İstanbul dışında Fethiye, Antalya, İzmir ve Samsun’da da eş zamanlı temizlik çalışmaları yapıldığını vurguladı.

Toplanan atık verilerinin uluslararası kuruluşlarla paylaşılacağını söyleyen Alkan, “Bu sayede her yıl atıkların nasıl değiştiğini, neye göre arttığını ya da azaldığını gösteren bir analize katkı sunmuş olacağız.” dedi.

Etkinliğin yalnızca temizlik değil, aynı zamanda bilinç oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Alkan, şu uyarılarda bulundu:

“Burada toplayacağımız atık, ertesi gün yeniden buraya ulaşabilir. Amacımız, halkın katılımını sağlayarak kıyılardaki atıkların neler olduğuna dikkati çekmek.”

İnsanların her sabah kalktıkları andan itibaren doğal kaynakları kullanıp atık ürettiklerine dikkat çeken Alkan, “Bu nedenle içtiğimiz sudan kullandığımız eşyalara, yediğimiz yemeklere kadar tek kullanımlık plastikler başta olmak üzere atıklarımızı azaltmaya özen göstermeliyiz” dedi.

Etkinliklerde en çok sigara izmariti ve pet şişe toplandığını belirten Alkan, “Bu da yaşam tarzımızı ortaya koyuyor. İşte bu yüzden farkındalık çok önemli.” ifadelerini kullandı.