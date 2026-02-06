sahibinden.com Yapay Zekâ çözümlerini sahiAI Markası Altında Birleştirdi sahiAI ile İlan Aramada Yeni Dönem!

Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden sahibinden.com, tüm dünyanın konuştuğu yapay zekâ alanında 2018 yılından beri ürün geliştiriyor. Kuruluşundan bu yana içerisinde bulunduğu sektörü teknoloji ile dönüştüren sahibinden.com 8 yıldır geliştirdiği tüm yapay zekâ teknolojilerini sahiAI markası altında topluyor ve ilan arama deneyiminde yapay zekayı kullanarak yeni bir dönemi başlatıyor. sahiAI ile ilan arama özelliği, kullanıcılara sahiAI ile yazışarak aradıkları ilanlara kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor.

sahiAI ÇATISI ALTINDA 8 YILIK AR-GE ÇALIŞMASININ ÇIKTISI OLAN ÜRÜNLER YER ALIYOR

sahiAI, sadece bir arama özelliğinin değil; görsel tanımadan doğal dil işlemeye kadar uzanan yapay zeka tabanlı geniş bir ürün gamının çatı markası. Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı; ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti. Şimdi ise yapay zekâ ile ilan arama özelliği ile tüm kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunan sahiAI, Türk mühendisleri tarafından tamamen sahibinden.com bünyesinde geliştirildi.

İLAN ARAMA DENEYİMİNDE YENİ DÖNEM

sahiAI’ın lansmanıyla birlikte kullanıma sunulan sohbet tabanlı arama özelliği, kullanıcılara bambaşka bir arama deneyimi sunuyor. Artık, çok gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapmaya bir alternatif olarak, "metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit japon arabası" gibi cümlelerle etkileşimli arama yapmak mümkün... Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının niyetini anlıyor. Kullanıcı, kendini ifade etme biçiminden bağımsız olarak sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da araba için en uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor. İlk etapta vasıta ve emlak kategorilerinde kullanılacak sahiAI ile ilan arama özelliği, önümüzdeki süreçte diğer kategorilerde de devreye alınacak.



"TEKNOLOJİYİ İTHAL ETMİYOR, İNŞA EDİYORUZ"

sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş; "Dünyada birçok şirket yapay zekâ teknolojilerini dışarıdan satın alırken, biz 2018'den beri ArGe merkezimizde 300'den fazla mühendisimizle kendimiz geliştiriyoruz. 8 yıl önce başlattığımız bu yolculuk bugün bizi teknoloji ihraç edebilecek konuma getirdi. Yapay zekâ herkesin gündeminde, ancak ürün ve hizmetlerinde müşterilerine yaygın şekilde sunan çok fazla şirket yok. Kuruluşumuzdan bu yana birçok ilke imza attık. 2000 yılında ilancılık sektörünü önce dijitale taşıdık, 2011'de sektörümüzdeki ilk mobil uygulamayı kullanıcılarımızla buluşturduk. Türkiye’de henüz kimse yapay zekâ konuşmazken biz 2018 yılında bu işi şirket odağımız olarak belirledik. Bugün ise kullanıcılarımızın her gün deneyimlediği 8 yıldır ürettiğimiz bütün yapay zekâ ürünlerinizi çatı markamız sahiAI altında buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca sahiAI ürün gamına bugün yepyeni yapay zekâ destekli ilan arama özelliğini ekleyerek, Türkiye’de teknoloji alanındaki liderliğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz.’’ dedi.

"sahiAI, SADECE KELİMELERİ DEĞİL KULLANICI NİYETİNİ ANLIYOR"

sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, sahiAI’ın arkasındaki teknolojik mimariyle ilgili olarak; "Geliştirdiğimiz sistem sohbet robotunun çok ötesinde. sahiAI'ı kullanıcının ilan arama niyetine odaklanan bir altyapı olarak tasarladık. Arka planda katmanlı bir yapay zekâ ajan mimarisi çalışıyor; büyük dil modelleri ve akıl yürütme katmanları arama sürecinde devreye giriyor. Sistemin gerçek gücünü ise yıllardır biriktirdiğimiz emlak ve vasıta alanlarındaki uzmanlığımız ve bu konuda müşterilerin arama alışkanlıklarından edindiğimiz bilgi birikimi oluşturuyor. Sistem, sadece kullanıcıların yazdığı cümleyi değil, o cümlenin arkasında anlatmak istediği arama niyetini anlıyor. Bunu yapabilmek için, sahiAI ilan verilerinin yanı sıra farklı kaynaklardan birçok veri ile zenginleştirildi ve ek arama teknolojileriyle güçlendirildi. Böylelikle, "yakıt cimrisi", "cam tavanlı" "aileye uygun" veya "deri koltuklu" gibi standart arama filtrelerinde yer almayan ifadeler için dahi kullanıcıların arama niyetlerini yapay zeka ile yorumlayıp anlayarak aradıkları ilanları listeleyebiliyoruz. Böylece kullanıcılar sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da arabaya uyan ilanlara kolayca ulaşabiliyor’’ açıklamasını yaptı.

sahibinden.com hakkında

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, ArGe merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla ayda 62,9 milyon kullanıcının 577 milyon kez ziyaret ederek 16,8 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; yaklaşık 1.000 çalışanı, 8 milyonu aşkın aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.