2025’in “en”leri açıklandı: Orman yangınları, kadın cinayetleri ve CHP

1 Ocak - 30 Aralık 2025 tarihlerinde 20 bini aşkın online mecrada yayımlanan 60.864.567 haberi anahtar kelime bazlı analiz eden B2Press, dijital basının 2025 gündemini ortaya koydu. Online PR Platformu B2Press’in bu yıl 7. kez hazırladığı Dijital Basın Raporu’na göre, dünyada savaşların gündemden düşmediği ve küresel dengelerin yeniden şekillendiği 2025’te, Türkiye'nin dijital gündemini afetler, siyaset ve terör belirledi. Yıl boyunca basında en çok konuşulan başlık orman yangınları olurken, haberlerde en çok kullanılan ifade olarak kadın cinayetleri dikkat çekti.

Rapora göre, 2025’te basında en çok haber olan siyasi parti 2 milyonu aşkın haberle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), en çok haber olan siyasetçi ise 1,5 milyon haberle Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Onu sırasıyla Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.

YANGIN ÇOK CANLAR YAKTI

İç ve dış politikada gündemin hız kesmediği 2025’te, Türkiye’deki 20 bini aşkın online mecranın gündeminde 3,3 milyon haberle orman yangınları ilk sırada yer aldı. Onu 2 milyonu aşkın haberle, CHP kurultayları izledi. Parti 2025’te genel merkez ve il düzeyinde 3’ü olağanüstü toplam 5 kurultay düzenledi. Terörün gündemden çıkarılmasını ve toplumsal birliğin güçlendirilmesini hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci hakkında 820 binin üzerinde haber yayımlandı. Yılın en çok konuşulan olayları arasında İBB’ye yönelik soruşturmalar 4. sırada yer alırken, 23 Nisan tarihli İstanbul depremi de 300 bine yakın habere konu oldu.

2025’te en çok haber yapılan olaylar sıralamasında ikinci beşte Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyareti, toplumda derin üzüntü yaratan Bolu Kartalkaya yangını, her yıl yüz binlerce genci bir araya getiren Teknofest, mart - aralık döneminde gerçekleştirilen ve sayısı 75’i bulan CHP mitingleri ve Türkiye’ye etkileri yakından izlenen Suriye süreci öne çıktı.

2025’te dijital basının gündeminde öne çıkan olaylar arasında ikinci onda ise şunlar yer aldı: CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi (104.220 haber), TOGG (100.920 haber), Sındırgı depremleri (87.758 haber), futbolda bahis operasyonu (67.205 haber), CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması (37.814 haber), Ayşe Barım’ın tutuklanması (36.919 haber), Fatih Altaylı’nın tutuklanması (34.985 haber), Gürcistan’da askeri uçak kazası (31.503 haber), Papa’nın Türkiye ziyareti (28.478 haber), Yenidoğan Çetesi (19.630 haber)

Orman yangınları: Ülkemizde günde ortalama 23 yangının kayda geçtiği 2025’te, orman yangınları 3.294.181 haberle dijital basında en çok konuşulan olay oldu. Haziranda ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’nde yoğunlaşan yangınlar, temmuzla birlikte Karadeniz, Marmara ve Akdeniz başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterdi. CHP kurultayları: Cumhuriyet Halk Partisi 2025 yılında genel merkez ve il düzeyinde 3’ü olağanüstü toplam 5 kurultay düzenledi. 21. Olağanüstü Kurultay (6 Nisan), 22. Olağanüstü Kurultay (21 Eylül), Olağanüstü İl Kongresi (24 Eylül), 39. Olağan İstanbul İl Kongresi (19 Ekim), 39. Olağan Kurultay (28-30 Kasım) hakkında 2025’te dijital basında 2.110.427 haber yayımlandı. “Terörsüz Türkiye” süreci: Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesiyle terörün gündemden çıkarılmasını ve toplumsal birliğin güçlendirilmesini hedefleyen Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla 2024’ün ekim ayında başladı. DEM Parti - İmralı görüşmeleriyle devam eden, TBMM’de komisyon kurulmasına uzanan ve halen devam eden süreç hakkında yıl boyunca 820.954 haber yayımlandı. İBB’ye yönelik soruşturma: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Mart’ta başlattığı soruşturma kapsamında, 23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından da geçici tedbirle görevden uzaklaştırma kararı açıklandı. 2025 boyunca farklı operasyonlar ve ek gözaltı-tutuklama-adli kontrol kararlarıyla genişleyen ve iddianamesi 11 Kasım’da tamamlanan soruşturma hakkında toplam 607.112 haber yayımlandı. İstanbul depremi: 23 Nisan’da saat 12:49’da Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 6.2 Mw büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir’de yoğun şekilde hissedilen deprem hakkında online mecralarda 291.218 haber yer aldı.

EN ÇOK HABER YAPILAN SİYASİ LİDERLER: ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE ÖZEL

Hareketli günlere sahne olan iç politikada, siyasi liderler de dijital basının odağında kalmayı sürdürdü. Hakkındaki haber sayısı 2 yıldır üst üste gerilese de Recep Tayyip Erdoğan, 1.540.279 haberle yine listenin zirvesine yerleşti. Ekrem İmamoğlu, önceki yıla göre %66 artışla 640.556 habere konu olurken, 2024’te %238’lik rekora imza atarak listeye 2. sıradan giren Özgür Özel, bu kez 618.817 haberler 3. sırada konumlandı. Geçtiğimiz yıl 2. sırada bulunan Ali Yerlikaya, %33 düşüşe rağmen 360.548 haberle dördüncülüğü korudu. Devlet Bahçeli ise %13’e varan artışla 296.049 habere konu oldu ve 5. sırada yer aldı.

2025’te hakkında en çok haber yapılan siyasi liderler listesinin ikinci beşinde sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.

2025’in siyaset yoğun gündeminde B2Press, 2025’te hakkında en çok haber yapılan siyasi liderlerde ikinci onu da mercek altına aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 11. sırada yer alırken, elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek onu izledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında 136 bine yakın haber yapılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 133 bine yaklaşan haberle 14. Sıraya yerleşti. 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder hakkında da yüz bine yakın haber yapıldı.

Listenin son beşinde ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHPO İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer aldı.

B2Press Dijital Basın Raporu 2025’te hakkında en çok haber yapılan siyasi partilere de yer verildi. İlk sırada 2 milyonu aşkın haberle CHP yer aldı. Onu, 2 milyona yaklaşan haberlerle AK Parti izlerken, en çok haber olan siyasi partiler listesinde üçüncülüğü MHP aldı. Siyasi partileri konu eden haberlerin 4. sırasında DEM Parti yer alırken, onu İYİ Parti izledi. Listenin ilk 10 sırasındaki siyasi partiler hakkında toplam 5.780.189 haber yapıldı.

2025’TE HABERLERDE EN ÇOK GEÇEN İFADELER OKUYUCULARI ZORLADI

Online PR Platformu B2Press, 2025’te yayımlanan 60 milyonu aşkın haberde, bazı kelimelerin izini sürdü. Kadın cinayetleri 2,5 milyonu aşkın haberle ilk sırada yer aldı. Onu 1,4 milyona yaklaşan haberle adalet izledi. 2025’te enflasyon, vergi, uyuşturucu ve faizler hakkında toplam 4,5 milyondan fazla haber yayımlandı. Terör, anayasa, gözaltı ve bahis de haberlerde en çok kullanılan kelimeler arasında yer aldı.

Dijital Basın Raporu’nun 7. edisyonu, faaliyetlerine 2016 yılında başlayan B2Press tarafından DeepHaber verileri kullanılarak hazırlandı. İstanbul, Utrecht ve Amsterdam ofisleriyle dünya genelinde binden fazla markanın iletişim ihtiyaçlarına servis modeliyle cevap veren online PR platformu, 2025’te Türkiye dahil dünya genelinde 2.000’den fazla özgün haber içeriği üreterek basına servis etti.