2025 yılında Türkiye'nin ihracatı rekor seviyeye ulaştı Türkiye’nin dış ticaret açığı 2025’te yüzde 12 arttı

TÜİK'in 2025 yılı Temmuz ayı verilerine göre, e-ticaret hacmi geçen yıla oranla %18 artış gösterdi. Aynı dönemde, Google arama sonuçlarında yapay zekâ özetleri kullanıcı davranışlarını kökten değiştirdi. Semrush verilerine göre, ABD’deki aramaların %13’ünde AI özetleri görülürken, sıfır tıklama oranları bazı ürün kategorilerinde %70’e yaklaştı. Bu trend, Türkiye’deki dijital pazarlamacılar için de kritik uyarılar içeriyor.

Sektördeki bu gelişmeler üzerine Growify Ajans Kurucusu ve CEO’su Ahmet Kemal Apiş’ e mikrofonumuzu uzattık. Ahmet Kemal Apiş, şu değerlendirmede bulundu: "SEO artık sadece Google için değil, kullanıcı yolculuğu için optimize edilmelidir. Yapay zekâ destekli sonuçlar, bilgiye ulaşımı hızlandırırken, markaların görünürlüğünü azaltabiliyor. Bu yeni dönemde kalite, otorite ve deneyim kazandıran içerikler en büyük farkı yaratacaktır."

‘ALGORİTMALAR DEĞİŞTİ, SEO BAKIŞI DA DEĞİŞMELİ’ DEDİ

Search Engine Land ve Semrush tarafından yayınlanan 2025 analizlerine göre, Google’ın yeni yapay zekâ destekli yapısı, klasik SEO anlayışını kökten değiştirdi. Özellikle bilgi odaklı sorgularda, kullanıcılar herhangi bir bağlantıya tıklamadan arama sonuçlarından ayrılabiliyor. Bu durum, yüzeysel içeriklerin etkisini azaltırken, teknik SEO’nun yanında kullanıcı niyeti odaklı içerik stratejilerini öne çıkarıyor.

*A.Kemal, bu gelişmelerin SEO uzmanlarını daha stratejik düşünmeye zorladığını belirtiyor:

"Kullanıcının sadece ne aradığı değil, neden aradığı da önemli hale geldi. Biz Growify Ajans olarak her bir projede bu amacı merkeze alıyoruz. Özellikle Beylikdüzü’ndeki ofisimizde yürüttüğümüz eğitimlerde, genç SEO uzmanlarını bu dönüşüme hazırlıyoruz."

SEKTÖRDEKİ YAPAY ZEKÂ DEVRİMİ REKABETİ ARTIRDI

2025 itibariyle SEO çalışmaları, yalnızca arama motorlarında değil, aynı zamanda sosyal platformlarda da yürütülmeye başladı. Google’ın "Perspectives" özelliği ile sosyal medya içeriklerinin SERP’te daha fazla yer bulması, markaları çok formatlı içerik üretmeye yöneltti. Z kuşağının bilgi arama davranışları değişirken, video ve UGC içerikler giderek daha değerli hale geldi.

‘SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’ DEDİ

Growify Ajans, 2025 yılı itibariyle dijital pazarlama sektöründe önemli adımlar attı. Özellikle SEO ve web tasarım alanında uzmanlaşan marka, Beylikdüzü merkezli operasyonlarıyla birçok e-ticaret sitesine danışmanlık verdi. Ahmet Kemal Apiş bu gelişmeleri şöyle özetledi:

"Growify Ajans olarak 360 derece dijital pazarlama yaklaşımımızla müşterilerimize hem stratejik hem teknik destek sağlıyoruz. SEO’nun geleceği, yalnızca sıralama almak değil, markayı dijital dünyada doğru konumlandırmaktır. Eğitim faaliyetlerimizle sektöre bilgili ve dürüst profesyoneller kazandırıyoruz. 2026 yılında yeni alt markalarla dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz."

