Zubimendi ve Gyökeres farkı: Arsenal 3-0 kazandı
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Nottingham Forest'ı farklı yendi.Sitemizi Haberler'de takip edin
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçında Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.
Ev sahibi takım sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Golleri 32. ve 79.dakikalarda Martin Zubimendi, 46. dakikada da Viktor Gyökeres attı.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 9'a yaptı. Nottingham Forest 4 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 5.haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk edecek. Nottingham Forest, Burnley deplasmanına gidecek.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...