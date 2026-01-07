Zehra Güneş gerçeği ortaya çıktı: Üstüne yok

Vodafone Sultanlar Ligi'nin namağlup lideri VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi’ne de 2'de 2 yaparak başladı. Temsilcimiz, A Grubu'nda 3. maçında yarın İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maç öncesi Zehra Güneş'le ilgili bir gerçek de açıklandı.

Dünya voleybolunun en önemli isimlerinin mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde zirvenin sahibinin Zehra Güneş olduğu ortaya çıktı.

2 MAÇTA 10 BLOK YAPTI

Dünyanın en iyi orta oyuncuları arasında gösterilen Zehra Güneş, bloklarda 1 numara olduğunu kanıtladı. Zehra'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçta 10 blokla bu organizasyonun zirvesinde olduğu belirlendi.



6 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan VakıfBank'ın İtalya deplasmanında da hedefi galibiyet.

ZEHRA'DAN AÇIKLAMA

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, İtalya deplasmanı öncesindeki açıklamasında, “Scandicci çok önemli oyunculara sahip iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz” dedi. Zehra Güneş, Türkiye'ye galibiyetle döneceklerine inandıklarını da söyledi.

GUIDETTI: EN İYİ TAKIMLA OYNAYACAĞIZ

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Şu an muhtemelen İtalya’nın ve dünyanın en iyi takımıyla oynayacağız. Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı hak ederek kazandılar. Çok iyi oynuyorlar ve çok zorlayıcı bir karşılaşma olacak.”