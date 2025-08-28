Yunan gazetecilere Samsun'da örnek davranış

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından Samsun Golf Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programına Türk ve Yunan basın mensuplarının yanı sıra Panathinaikos ve Samsunspor’un medya ekipleri de katıldı.

Programda iki ülkenin basın mensupları fikir alışverişinde bulunurken, dostane görüntüler ortaya çıktı. Yunan basın temsilcileri ve Panathinaikos medya ekibi, gösterilen misafirperverlikten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Etkinlikte, iki ülke arasında sporun birleştirici gücünü gösteren anlamlı bir buluşma olduğu vurgulandı.

TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, kahvaltı programına katılan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, "Öncelikle şehrimize ve ülkemize hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor, sadece sahada oynanan bir oyun değil; aynı zamanda dostlukların, kardeşliklerin ve kültürler arası köprülerin kurulduğu evrensel bir dildir.

Bugün burada, hem mesleki dayanışmamızı hem de futbolun birleştirici gücünü paylaşmak için bir aradayız. Siz değerli gazeteci dostlarımızla aynı masada buluşmak bizler için çok kıymetli. Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesi bu organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduk. Hem Türk hem de Yunan basınından gösterilen ilgi bizleri mutlu etti” dedi.