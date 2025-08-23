Yüksel Yıldırım gurur duydu

Yayınlanma:
Samsunspor taraftarının Atina'da sergilediği örnek davranış sonrası kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'dan tebrik mesajı geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atina’da karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da tribünlerdeki taraftarlarıyla büyük takdir topladı. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar, bulundukları tribünde çöpleri toplayarak stattan ayrıldı. Bu duyarlı davranış, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yunan basını tarafından da “örnek bir hareket” olarak manşetlere taşındı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftara şu sözlerle teşekkür etti:

İşte Samsunsporlu olmaktan bir kere daha gurur duymamın sebebi. Sizlerle gurur duyduk.
Dünyaya Samsunspor Kulübü ve Taraftarı olarak hep iyi örnek olmaya devam edeceğiz.
Teşekkürler Büyük Samsunspor Taraftarı. Çok büyük bir düşünce örneği verdiniz tüm dünyaya komşu ülkeden.
İyi ki varsınız.

samsunspor1-001.jpg
Samsunspor taraftarlarından örnek hareket

Yunan basını, Samsunspor taraftarlarının çevreye duyarlı tutumunu “Herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket” olarak yorumladı.
Taraftarların hem coşkulu tezahüratları hem de centilmenlikleri, Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabilecek bir örnek olarak değerlendirildi.

Maç sonrası tribünleri tek tek temizleyen Samsunsporluların görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Taraftarlar, “Sadece sahada değil, tribünde de fark yaratırız” mesajını güçlü bir şekilde verdi.

Samsunspor taraftarlarının bu davranışı, futbolun sadece bir skor oyunu olmadığını; aynı zamanda kültür, saygı ve toplumsal sorumlulukla da şekillendiğini gösterdi.
Bu örnek, uluslararası müsabakalarda Türk taraftarının imajını güçlendiren önemli bir adım oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

