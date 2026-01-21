Yiğit Bayındır, Zafer Uysal'ın bütün planları bozdu

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta son olarak Tire 2021 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır'ın sakatlanması moralleri bozdu.

On numara pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki genç futbolcuda kas yırtığı tespit edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tire 2021 FK maçında sakatlanan futbolcumuz Yiğit Bayındır’a yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol arka adalesinde ikinci derece kas yırtığı tespit edilmiştir.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yiğit Bayındır’a acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" denildi.

ZAFER UYSAL'DAN İTİRAF GELDİ

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal ise genel bir değerlendirme yaptı. Uysal, "Takımımız, hafta boyunca üzerinde titizlikle çalıştığımız oyun planıyla sahaya çıktı ve gerçekten kaliteli bir rakibe karşı özverili ve organize bir mücadele sergiledi. Tire defansını sürekli zorladık. Net gol pozisyonları bulmamıza rağmen, son vuruşlardaki isabetsizlik ve karşı kaleciyle birebir karşılaşma anlarındaki şanssızlığımız üç puanı alamamamıza neden oldu.

"GÖRÜŞMELER VAR"

Deplasmanda alınan 1-1'lik sonuç, oyunun genel dengeleri ve istatistiksel üstünlüğümüz göz önüne alındığında, galibiyete daha yakın bir takım olmamız nedeniyle buruk bir beraberlik olarak kaldı. Kadromuzu güçlendirme doğrultusunda, yönetim kurulumuz ile yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerin neticesinde kadromuza katılacak yeni oyuncularımız ile istenilen düzeye geleceğiz" diye konuştu.