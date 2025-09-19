Yayıncı kuruluş ile imzalar atıldı: Dev derbi şifresiz kanalda

Yayıncı kuruluş ile imzalar atıldı: Dev derbi şifresiz kanalda
Yayınlanma:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Digitürk arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı. Yapılan anlaşmayla Basketbol Süper Ligi’nin 4 yıllık yayın hakkı Digitürk’ün oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna büyük bir değer katacak önemli bir heyecanı paylaştıklarını belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğe vurgu yapan Türkoğlu, "Ülkemizi gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızın tarihi başarısıyla sözlerime başlamak istiyorum. Gümüş madalya alarak ülkemize bu gururu yaşatan başta başantrenörümüz Ergin Ataman olmak üzere sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu başarı basketbolda doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu başarıyla yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA DEV DERBİ ŞİRESİZ YAYINLANACAK

TBF Başkanı Türkoğlu, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Galatasaray MCT Technic'i tebrik etti.

Kulüplerin Avrupa'daki başarılarının bu sezon da sürmesini dileyen Türkoğlu, Süper Lig'e yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u da kutladı.

Bu anlaşmayla yalnızca maçların yayınlanmasının değil, basketbolun değerinin de artacağını dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu anlaşma basketbolun marka değerini, oyuncularımızın emeğini, kulüplerimizin yatırımını ve taraftarların heyecanını en üst düzeye çıkarması anlamına gelmektedir. Yayın gelirinin ligimize sağlayacağı katkı, kulüplerimizin kurumsal yapısını destekleyecektir. Dünyanın birçok noktasında sporu eğlenceyle buluşturan köprüler kurdunuz. Türkiye'de de yayıncılığa getirdiğiniz yeniliklerle basketbolu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki 4 sezon bütün maçları canlı olarak yayınlanırken, her hafta 2 maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. İş birliğimizin ilk meyvesini de 24 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle alacağız. Bu dev karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarında tüm Türkiye'ye ulaştırılarak yeni sezonun heyecanı da resmen başlayacaktır. Bu anlaşmada emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 4 yıllık yolculuğun hem ligimiz hem de yayıncı kuruluşumuz için başarılı bir dönem olmasını diliyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Spor
Galatasaray'ın düşüşü şaşkına çevirdi
Galatasaray'ın düşüşü şaşkına çevirdi
TFF'de Fırat Aydınus bilmecesi: Resmi belgeleri paylaştı
TFF'de Fırat Aydınus bilmecesi: Resmi belgeleri paylaştı