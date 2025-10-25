Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano yarın koşulacak

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano heyecanı bu sene 9’uncu kez yaşanacak. Yarın 17 ülkeden 715 sporcuyu bir araya getirecek organizasyonda sporcular, 91K, 67K ve 41K’lık zorlu parkurlarda pedal çevirecek.

Organizasyon öncesi Ilıca Termal Hotel’de düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yavuz Yaşar, Veloturk ekibinden Sarper Günsal, Umut Duygu, Aydın Delicanlı, Berkem Ceylan, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve basın mensupları katıldı.

MEHMET MARAŞLI: SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Yaz aylarında oldukça yoğun bir dönem geçiriyoruz ancak artık sonbaharda da Çeşme’nin unutulmaması için farklı spor etkinlikleri düzenleniyor. Çeşme, coğrafi özellikleriyle bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok özel bir bölge. Yapılan işlerin sürdürülebilir olması ise bizim için son derece önemli. Siz bu organizasyonları devam ettirdiğiniz sürece biz de her zaman destek olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

LAL DENİZLİ: EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Bu hafta sonu hem Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi’ne hem de Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerle çalışmaktan ve bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür faaliyetlerin mutlaka artması gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki bu organizasyonlar, Çeşme’de düzenlenecek nice etkinliğe kapı açar. Bizler de her ay yeni turnuvalara ve farklı sportif branşlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tüm sporculara kazasız belasız bir yarış diliyorum” diye konuştu.

SARPER GÜNSAL: KAYIT ÜCRETLERİNİ BİSİKLET HEDİYE ETMEK İÇİN KULLANMA KARARI ALDIK

Veloturk ekibinden Sarper Günsal, “2014 yılında 6 arkadaş bir araya gelerek Veloturk’ü kurduk. Amacımız, her insanın bisiklete binebilmesi için bir adım atmaktı. Argeus ekibi ile neler yapabiliriz diye düşündük ve ilk organizasyonumuzu Ürgüp’te gerçekleştirdik. Sonrasında Çeşme’den başvurular geldi ve burada neden yapmıyorsunuz diye soruldu; büyük bir ilgi de toplandı. Buradaki tüm kayıt ücretlerini ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye etmek için kullanma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ELDE EDİLEN GELİRLERLE 3 BİN ÇOCUĞA BİSİKLET SAĞLADIK

Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Çeşme Gran Fondo, belki de Türkiye’deki en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri. Organizasyondan elde edilen gelirlerle çocuklara bisiklet hediye ediyoruz. Bugüne kadar Argeus olarak düzenlediğimiz etkinliklerde sağladığımız bisikletler 3 bin çocuğa ulaştı. Sadece Çeşme’de değil, diğer yarışlarımızda da sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Şu anda Türkiye’de 20-25 Gran Fondo düzenleniyor ve en önemlisi, bu kadar çok yarışı sürdürebilecek sporcularımız oluştu. Ağacın gövdesi biziz, dalları büyüyor ve büyümeye devam edecek” dedi.

BİSİKLETE BİNMEYEN ÇOCUK KALMASIN

"Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak. Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğundaki yarış, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid sponsorluğundaki organizasyon Shimano, PT Academy ile Sports International hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak

17 ÜLKEDEN 715 SPORCU 3 PARKURDA YARIŞACAK

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da yarın 17 ülkeden 715 sporcu pedal basacak. Bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç ve ABD’den sporcular pedal basacak.

Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak.

41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

ENGELSİZ PEDALLAR ÇEŞME YOLLARINDA

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da yarın, Eşpedal Derneği iş birliğiyle bu yıl da tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu özel kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme’de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORU: TOYOTA HYBRID

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla sürdürülebilir mobiliteye öncülük eden Toyota, Hybrid araçlarıyla Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya mobilite sponsoru olarak destek verecek. “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine katkı sağlamak için bisiklet tutkunlarını bir araya getiren organizasyonda, Toyota Türkiye çevreci Hybrid araçlarıyla parkurda sporculara eşlik edecek.