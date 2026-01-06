Vanspor maçına 3 gün kala Boluspor'da deprem!

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 29 puanla 8. sırada bitiren Boluspor'da ikinci yarının başlamasına bir kaç gün kala deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.

İkinci yarıdaki ilk maçını 9 Ocak'ta Vanspor'la oynayacak olan Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Aslan görevinden ayrıldığını açıkladı.

Boluspor Serikspor'u farklı yendi

Boluspor, sezona Mustafa Er'le başlamış, ekim ayında da yerine Ertuğrul Aslan'ı getirmişti.

Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Aslan, 3 ayda istifa etmiş oldu.

VEDA AÇIKLAMASI YAPTI

Ertuğrul Aslan, vedasını sosyal medya hesabından duyurdu. Arslan şu açıklamayı yaptı:

“Görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Boluspor’da teknik direktörlük kariyerime başlamak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. İlk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına ve Boluspor’u takip eden emekçi basın mensuplarına da sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil; güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı, Boluspor’a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum.”