Vanspor maçına 3 gün kala Boluspor'da deprem!

Vanspor maçına 3 gün kala Boluspor'da deprem!
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'in ikinci yarısında ilk maçını 3 gün sonra Vanspor'la yapacak olan Boluspor'da deprem etkisi yaratacak ayrılık açıklandı. Teknik direktör Ertuğrul Aslan istifa etti.

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 29 puanla 8. sırada bitiren Boluspor'da ikinci yarının başlamasına bir kaç gün kala deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.
İkinci yarıdaki ilk maçını 9 Ocak'ta Vanspor'la oynayacak olan Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Aslan görevinden ayrıldığını açıkladı.

Boluspor Serikspor'u farklı yendiBoluspor Serikspor'u farklı yendi

Boluspor, sezona Mustafa Er'le başlamış, ekim ayında da yerine Ertuğrul Aslan'ı getirmişti.
Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Aslan, 3 ayda istifa etmiş oldu.

VEDA AÇIKLAMASI YAPTI

Ertuğrul Aslan, vedasını sosyal medya hesabından duyurdu. Arslan şu açıklamayı yaptı:
“Görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Boluspor’da teknik direktörlük kariyerime başlamak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. İlk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına ve Boluspor’u takip eden emekçi basın mensuplarına da sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil; güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı, Boluspor’a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Spor
Osimhen tartışıp maçtan çıktı: Hocasından ilk açıklama geldi
Osimhen tartışıp maçtan çıktı: Hocasından ilk açıklama geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı
Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı: İmzalar atıldı
Galatasaray'dan ayrılmak istedi: Okan Buruk'tan izin çıkmadı
Galatasaray'dan ayrılmak istedi: Okan Buruk'tan izin çıkmadı