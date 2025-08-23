Van Gölü semalarında nefes kesen yarış

Van Gölü semalarında nefes kesen yarış
Yayınlanma:
Van'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’na 17 ilden 46 sporcu katıldı. Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasında gerçekleşen yarışmada sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyor. Etkinlik üç gün sürüyor, katılımcılar Van’ın doğal yapısını çok beğeniyor.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi’nde başladı.

Van’ın tarihi, doğası ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyona, 17 ilden 46 sporcu katıldı. Sporcular, Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde havalanarak belirlenen hedefe ulaşmaya çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Halit İnan, yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ayanis sahilindeyiz. Yarışmacılarımız Van Gölü semalarında paraşütleriyle uçuyor. Çok güzel bir katılım var. Burada yarışmacılarımız final yarışına katılıp milli takıma seçilmek için mücadele ediyor.”

Federasyonun Van İl Temsilcisi İlhan Gezgen de bu yılki yarışmanın daha kapsamlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarışması düzenliyoruz. Burada ilk 6'ya girecek olan yarışmacılarımız final etabına gidecek. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü hedef şampiyonasını Van'da yapıyoruz. Birçok ilden yarışmacıyı Van'da ağırlıyoruz. Vanspor Havacılık Kulübü olarak 8 sporcumuz şampiyonada yer alıyor. Dışarıdan gelen sporcular, şehrimizin atmosferini ve havasını çok beğeniyor. Şehrimiz yamaç paraşütü için çok ideal bir yer. Van Gölü manzaralı uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Etkinlik dün antrenman uçuşları ile başladı, bugün yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz ve yarın bitiş yapacağız.”

Yarışmacılardan Berad Gezgen, yarışmanın heyecan dolu geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün etap yarışımını gerçekleştiriyoruz. Yarışma çok heyecanlı geçiyor. İlk uçuşlarımızı tamamladık. Şu an yarışma çok güzel gidiyor. Van'da düzenlenen yarışlar artık gelenekselleşti.”

Erzincan’dan gelen yamaç paraşütü pilotu Elif Gülşad Keskin ise Van’daki yarışmalardan büyük keyif aldığını söyledi:

“Van'da 3. yarışmam. Her seferinde keyif alarak yarışıyorum. Van'ı çok seviyoruz. Van Gölü, ılıman ve güzel bir iklim sağlıyor. Bu da paraşüt yarışı için elverişli bir ortam sunuyor.”

Şampiyona, final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

