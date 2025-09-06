Üstündağ'dan final açıklaması

Üstündağ'dan final açıklaması
Yayınlanma:
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin Japonya'yı yendiği maç sonrası konuştu.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve organizasyon tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

TVF Başkanı Üstündağ, maçın ardından konuştu.

''BU TAKIMA FİNAL YAKIŞIR DEMİŞTİK''

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın zor geçtiğini ancak kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Üstündağ, "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik. Bu takıma 'final yakışır' demiştik. Gerçekten de yakışan oldu. Brezilya-İtalya galibiyle yarın final oynayacağız. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

