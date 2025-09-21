Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti: Liverpool acı haberi duyurdu

İngiliz devi Liverpool'un kadın futbol takımının başında üst üste 2 şampiyonluk elde eden teknik direktör Matt Beard 47 yaşında hayatını kaybetti.

İNGİLİZ TEKNİK DİREKTÖR MATT BEARD HAYATINI KAYBETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik direktörün ani ölümü nedeniyle üzüntü içinde oldukları belirtildi.

Chelsea, West Ham, Bristol ve Millwall kadın futbol takımlarını da çalıştıran Beard, 2013 ve 2014 yıllarında Liverpool kadın takımıyla üst üste Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

47 yaşında hayatını kaybeden Matt Beard için Liverpool kulübünden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu yıkıcı dönemde kulüpteki herkesin aklı Matt'in ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Matt sadece son derece özverili ve başarılı bir teknik direktör olmakla kalmadı, aynı zamanda gerçek bir dürüstlük ve sıcaklık abidesiydi ve kulüpte birlikte çalıştığı herkes tarafından her zaman içten bir sevgiyle anılacak."