Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti: Liverpool acı haberi duyurdu

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti: Liverpool acı haberi duyurdu
Yayınlanma:
Liverpool, kadın futbol takımıyla üst üste şampiyonluklar yaşan teknik direktör Matt Beard'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiliz devi Liverpool'un kadın futbol takımının başında üst üste 2 şampiyonluk elde eden teknik direktör Matt Beard 47 yaşında hayatını kaybetti.

İNGİLİZ TEKNİK DİREKTÖR MATT BEARD HAYATINI KAYBETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik direktörün ani ölümü nedeniyle üzüntü içinde oldukları belirtildi.

Chelsea, West Ham, Bristol ve Millwall kadın futbol takımlarını da çalıştıran Beard, 2013 ve 2014 yıllarında Liverpool kadın takımıyla üst üste Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

matt-beard.webp
Matt Beard

Futbol dünyası şokta: Dünyaca ünlü Liverpoollu futbolcu trafik kazasında öldüFutbol dünyası şokta: Dünyaca ünlü Liverpoollu futbolcu trafik kazasında öldü

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

47 yaşında hayatını kaybeden Matt Beard için Liverpool kulübünden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu yıkıcı dönemde kulüpteki herkesin aklı Matt'in ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Matt sadece son derece özverili ve başarılı bir teknik direktör olmakla kalmadı, aynı zamanda gerçek bir dürüstlük ve sıcaklık abidesiydi ve kulüpte birlikte çalıştığı herkes tarafından her zaman içten bir sevgiyle anılacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
Spor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a korku cevabı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a korku cevabı
''Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir''
''Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir''
Fatih Tekke puan kaybının suçlusunu açıkladı
Fatih Tekke puan kaybının suçlusunu açıkladı