Ünlü iş adamı 1. Lig ekibinin hisselerini devraldı

Ünlü iş adamı 1. Lig ekibinin hisselerini devraldı
Yayınlanma:
Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, Arca Çorum FK hisselerini satın aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin hisselerinin, Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından devralındığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum FK'nin şehrin ortak gururu, birlik ruhunun sembolü ve kültürel değerlerin en önemli simgesi olduğu vurgulandı.

"RESMİ HİSSELERİNİ DEVRALMIŞTIR"

Savaş Balçık'ın kulübe son 3 yılda resmi sponsorluğu olmamasına karşın maddi ve manevi desteğini esirgemediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün başarısında çok önemli katkıları bulunan Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, sezon başlamadan önce kulübümüzün resmi hisselerini devralmıştır. Savaş Balçık'ın bu kararı, yalnızca kulübümüze değil, aynı zamanda şehrimize ve Arca Çorum FK'nin geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesidir. Kulübümüze sağladığı katkıların yanı sıra Çorum şehrine yaptığı yatırımlar ve gösterdiği ilgi hem yönetim kurulumuz hem de tüm camiamız adına büyük bir takdirle karşılanmaktadır."

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Arca Çorum FK'nin bu yıl 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz, Savaş Balçık öncülüğünde güçlü yönetim anlayışı, sağlam kurumsal yapısı ve kararlı adımlarıyla Arca Çorum FK'yi geleceğe taşımak, sportif başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Spor
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı