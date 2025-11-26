UEFA Avrupa Ligi 5. hafta yarın başlıyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları yarın oynanacak.
Tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda?
Rakip: Ferencvaros (Macaristan)
Stat: Chobani Stadı
Saat: 20.45
Yayın: TRT 1
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken taraftarı önünde kritik bir sınava çıkacak. Fenerbahçe Ferencvaros maçı TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
İşte 5. hafta programı:
20.45 Maçları
Roma (İtalya) – Midtjylland (Danimarka)
Aston Villa (İngiltere) – Young Boys (İsviçre)
Porto (Portekiz) – Nice (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya) – Freiburg (Almanya)
Fenerbahçe – Ferencvaros (Macaristan)
Feyenoord (Hollanda) – Celtic (İskoçya)
Lille (Fransa) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
PAOK (Yunanistan) – Brann (Norveç)
Ludogorets (Bulgaristan) – Celta Vigo (İspanya)
23.00 Maçları
Bologna (İtalya) – Salzburg (Avusturya)
Kızılyıldız (Sırbistan) – FCSB (Romanya)
Go Ahead Eagles (Hollanda) – Stuttgart (Almanya)
Genk (Belçika) – Basel (İsviçre)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Lyon (Fransa)
Nottingham Forest (İngiltere) – Malmö (İsveç)
Panathinaikos (Yunanistan) – Sturm Graz (Avusturya)
Rangers (İskoçya) – Braga (Portekiz)
Real Betis (İspanya) – Utrecht (Hollanda)
Avrupa Ligi’nde 5. hafta, birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.